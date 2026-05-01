Logo
Large banner

Фицо: Критикују ме због Путина, а онда се интересују шта је рекао

Аутор:

АТВ
01.05.2026 14:21

Коментари:

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је да га европски политичари критикују због сусрета са Владимиром Путином, али да се послије тога увијек интересују за садржај тих разговора.

Фицо је поручио да одбацује идеолошки приступ и да не види разлог због којег не би разговарао са руским предсједником.

"Састајем се са Путином и прије тога ме сви критикују, а када се вратим послије сусрета са Путином, сви ме у тоалетима у Бриселу питају шта је рекао", навео је Фицо.

Он је додао да би европски политичари, ако већ желе да знају шта Путин говори, требало и сами да разговарају са њим. Фицо је нагласио да је неопходно разговарати са свим странама и да зато Словачка инсистира на комуникацији са свима.

Подсећамо, у априлу су Пољска и балтичке земље забраниле прелет словачког владиног авиона преко своје територије ка Москви, гдје су планиране свечаности поводом Дана побједе.

Извор из пољских дипломатских кругова ове недјеље је навео да ће словачки премијер Роберт Фицо највероватније у руску престоницу отпутовати аутомобилом.

Фицо је навео да током посјете Москви планира да положи цвијеће на Гроб незнаног јунака у знак поштовања према совјетским војницима погинулим за ослобођење Словачке од фашизма. Према његовим ријечима, не планира да учествује у паради.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Владимир Путин

Русија

Словачка

Европа

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner