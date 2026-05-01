Пљачка банке у Америци: Убијено двоје запослених

01.05.2026 12:30

Човјек држи у рукама пиштољ.
Фото: Pixabay

У оружаној пљачки банке у америчкој савезној држави Кентаки убијено је двоје запослених, а у току је потрага за осумњиченим, саопштиле су власти.

"Мушкарац обучен у сиво-бијели дукс са капуљачом, који је имао рукавице и маску ушао је у филијалу Америчке банке у граду Берија и пуцао на двоје запослених, једну жену и једног мушкарца", рекао је портпарол полиције Кентакија Скоти Пенингтон за "Асошијејтед прес".

Пенингтон је нагласио да полиција тренутно има одређене трагове и чини све што је у њеној моћи да починиоца приведе правди.

Према његовим ријечима, припадници полиције обилазе куће у потрази за информацијама и снимцима надзорних камера, а у потрагу су укључени и хеликоптери, дронови и пси трагачи.

У акцији учествују локална и државна полиција, Федерални истражни биро /ФБИ/ и друге савезне агенције.

За сада није познато да ли је осумњичени побјегао возилом, пјешице или га је неко одвезао нити да ли је из банке однио новац или друге вриједности.

