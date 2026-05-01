Пуцњава у ресторану пуном туриста у Италији: Има страдалих

Права драма одиграла се синоћ у Бишељеу у Италији, када су маскирани нападачи улетјели у ресторан пун туриста и отворили ватру! Конобар Анђело Пици, познат као Лино, преминуо је након што га је погодио најмање један пројектил, које су нападачи испалили док су шокирани туристи вриштали тражећи заклон.
Гости ресторана су мирно сједили и вечерали, када је наоружани нападачи ушли и почели да пуцају у правцу конобара.
Анђело, који је носио поруџбине, пао је као покошен када су маскирани нападачи запуцали у његовом правцу.
Анђело Пици (62) био је главни конобар у ресторану, а према наводима локалаца у питању је добар човјек, који није имао криминални досије. Вјерује се да су нападачи "погријешили" и упуцали невиног човјека.
На случају су ангажовани искусни инспектори који се баве "мафијашким егзекуцијама".
Како преносе локални медији, двојица нападача улетела су у ресторан "Спагхеттериа н.1" у Бишељеу и испалили најмање 15 хитаца.
Инспектори вјерују да је мета напада био заправо власник ресторана, човјек који је од раније познат правосудним органима. У тренутку пуцњаве, власник је био у ресторану, али није јасно да ли је био у сали или у канцеларији.
Мјештани су шокирани након убиства Анђела. Кажу да је био вриједан породичан човјек, који је страдао радећи оно што је највише волио.
У тренутку напада у ресторану је био већи број туриста, углавном британских.
Полиција је изузела снимке сигурносних камера, за нападачима се и даље трага.
