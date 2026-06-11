Аутор:АТВ
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду данас је, ухапшен и замјеник команданта Интервентне јединице 92 Дежурне службе Полицијске управе за град Београд М.Ј, за којим се трагало.
Он је осумњичен да је са колегама из Интервентне јединице спријечио процесуирање Саше Вуковића Боскета након што је 5. новембра прошле године у локалу "иј" у присуству бројних гостију запуцао након вербалне свађе са Милошем Ниловићем званим Руњо.
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Четворица његових колега јуче су ухапшена као и директор тог ресторана, док се Вуковић већ налази у притвору због сумње да је 12. маја хицима из пиштоља усмртио Александра Нешовића, а потом са помагачима сакрио његово тијело, које је пронађено накнадно у једном бурету закопаном у близини Јарковачког језера.
(Танјуг)
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