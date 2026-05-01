Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

01.05.2026 12:41

Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је синоћ у разговору са новинарима да ће цијене енергената "пасти као камен" чим се заврши рат у Ирану.

Глобалне цијене нафте су достигле четворогодишњи максимум од преко 126 долара по барелу због забринутости да би сукоб могао довести до продужене кризе, преноси Ројтерс.

Цијена нафте типа Брент порасла је за скоро седам одсто на 126,31 долар по барелу, а потом је поново пала на око 114 долара.

Око 20 одсто свјетске нафте и течног природног гаса (ТПГ) траспортује се кроз Ормуски мореуз, а сукоб је довео до скока глобалних цијена енергената.

Врховни вјерски вођа Ирана, ајатола Моџтаба Хамнеи изјавио је у четвртак да ће Техеран обезбиједити Ормуски мореуз и елиминисати "непријатељске злоупотребе тог пловног пута", пренио је BBC.

САД су у међувремену саопштиле да ће блокирати иранске луке све док званични Техеран пријети безбједности танкера који покушавају да користе Ормуски мореуз озбиљно ометајући глобалне испоруке енергената, преноси Тан‌југ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

