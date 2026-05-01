Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

АТВ
01.05.2026 14:16

Фото: Pixabay

Од 1. маја у Њемачкој на снагу ступају бројне нове мјере које ће директно утицати на свакодневни живот грађана – од плата и цијена горива до пензионог система и социјалних бенефиција.

Једна од најважнијих промјена односи се на повећање плата у јавном сектору. Реформа система плата доноси укидање најнижег платног разреда, што значи да ће поједини службеници аутоматски добити веће основне плате.

Једнократна исплата

Осим тога, више од 2,5 милиона запослених у јавним службама савезне државе и општина добиће повећање од 2,8 одсто, док ће приправници и студенти имати додатних 75 евра мјесечно.

Најновија вијест

Србија

Хитно упозорење за возаче: У Србији поново вожња у супротном смјеру

Предвиђена је и једнократна исплата од 138 евра за одређене категорије запослених.

Грађане ће обрадовати и најављено смањење пореза на енергенте, које би требало довести до појефтињења горива за око 17 центи по литри бензина и дизела у наредна два мјесеца.

Ова мјера долази као одговор на раст цијена енергената узрокован глобалним кризама, укључујући сукобе на Блиском истоку.

Кризни бонус

Уз то, послодавцима је омогућено да запосленима исплате неопорезиви 'кризни бонус' у износу до 1.000 евра, иако ова исплата није обавезна већ зависи од одлуке компанија.

hitna pomoc

Регион

Страшна трагедија: Гол пао на сина протојереја Кнежевића и усмртио га

Промјене се односе и на пензиони систем. Тако, грађани рођени између априла и маја 1963. године могу у пријевремену пензију уз одређена умањења, док они с дужим радним стажом могу остварити право на пензију без одбитака.

Такође, особе рођене почетком 1960. године сада испуњавају услове за редовну старосну пензију.

Од средине маја уводе се и нове погодности за најмлађе – проширује се програм превентивних прегледа за новорођенчад, укључујући рано откривање недостатка витамина Б12 и одређених метаболичких поремећаја.

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Расту цијене нафте

6 ч

0
Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

Економија

Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

17 ч

0
Европска централна банка донијела одлуку о каматама

Економија

Европска централна банка донијела одлуку о каматама

22 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Снижења под лупом: Нема више манипулације акцијама

1 д

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner