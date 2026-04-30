Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

Дупле дневнице за рад током Празника рада поново су у фокусу, јер 1. и 2. мај 2026. падају на петак и суботу. У наставку текста сазнајте како се оне обрачунавају.

Дупле дневнице за рад током празника гарантује Закон о раду Србије, али многи и даље не знају како се тачно обрачунавају.

Градска управа, Бањалука

Бања Лука

Није све затворено: Ово је радно вријеме за 1. и 2. мај у Бањалуци

Дупле дневнице за рад током празника значе значајно већа примања за оне који тог дана морају на посао.

Колико износи дневница за рад на празник

Према важећем Закону о раду Србије, запослени који раде на дан државног празника имају право на:

  • основну дневницу (100%)
  • увећање од најмање 110% на основну зараду

То у пракси значи: радник добија укупно најмање 210% дневнице.

Другим ријечима, то јесте оно што се у народу зове “дупла дневница”, иако је заправо и више од дупле.

Примјер:

Ако вам је дневница 3.000 динара:

  • редовна дневница: 3.000 дин
  • увећање 110%: 3.300 дин
  • укупно: 6.300 динара за један празнични дан

Ако радите оба дана (1. и 2. мај), износ се практично дуплира.

Ко мора да ради и има ли замјене

Закон препознаје да у појединим секторима рад не може да стане, па се рад током празника најчешће односи на:

здравство

  • полицију и хитне службе
  • трговину
  • угоститељство
  • саобраћај

У тим случајевима, послодавац може да понуди и замјенски слободан дан, уколико природа посла то захтијева.

Важно:

Замјенски слободан дан не искључује право на увећану дневницу, већ се може комбиновати у зависности од организације рада.

Шта ако не радите за празник

Запослени који не раде 1. и 2. маја:

  • имају право на пуну накнаду зараде
  • плата се не умањује

Дакле, нерадни дани су плаћени, као да сте радили.

Зашто су празнични дани посебно важни за зараду

За многе запослене, посебно у трговини и угоститељству, рад током празника представља прилику да:

  • значајно повећају мјесечна примања
  • надокнаде слабије плаћене дане
  • добију додатне бенефите (слободни дани, бонуси)

У пракси, управо због тог увећања од 110%, празнични рад често доноси једну од највећих дневница у мјесецу.

(Мондо)

Више из рубрике

Европска централна банка донијела одлуку о каматама

Економија

Европска централна банка донијела одлуку о каматама

6 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Снижења под лупом: Нема више манипулације акцијама

9 ч

0
Гориво, бензинска пумпа

Економија

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

10 ч

0
Популарна играчка хитно повучена са тржишта

Економија

Популарна играчка хитно повучена са тржишта

11 ч

0

  • Најновије

23

24

Додик: Награду примам као признање да Српску не дамо ни за шта

23

18

Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

23

18

Несвакидашњи подвиг бициклисте из БиХ у Дубаију

23

01

Дејан радио у јавној кући у БиХ, па у Швајцарској нашао још шокантнији посао

23

01

Варгас: Први пут награда за демократију једном свјетском лидеру – признање Додику за вјеру, напор и жртву

