Ко има право на дуплу дневницу за рад на празник

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дупле дневнице за рад током Празника рада поново су у фокусу, јер 1. и 2. мај 2026. падају на петак и суботу. У наставку текста сазнајте како се оне обрачунавају.
Дупле дневнице за рад током празника гарантује Закон о раду Србије, али многи и даље не знају како се тачно обрачунавају.
Бања Лука
Није све затворено: Ово је радно вријеме за 1. и 2. мај у Бањалуци
Дупле дневнице за рад током празника значе значајно већа примања за оне који тог дана морају на посао.
Према важећем Закону о раду Србије, запослени који раде на дан државног празника имају право на:
То у пракси значи: радник добија укупно најмање 210% дневнице.
Другим ријечима, то јесте оно што се у народу зове “дупла дневница”, иако је заправо и више од дупле.
Ако вам је дневница 3.000 динара:
Ако радите оба дана (1. и 2. мај), износ се практично дуплира.
Закон препознаје да у појединим секторима рад не може да стане, па се рад током празника најчешће односи на:
здравство
У тим случајевима, послодавац може да понуди и замјенски слободан дан, уколико природа посла то захтијева.
Важно:
Замјенски слободан дан не искључује право на увећану дневницу, већ се може комбиновати у зависности од организације рада.
Запослени који не раде 1. и 2. маја:
Дакле, нерадни дани су плаћени, као да сте радили.
За многе запослене, посебно у трговини и угоститељству, рад током празника представља прилику да:
У пракси, управо због тог увећања од 110%, празнични рад често доноси једну од највећих дневница у мјесецу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
24
23
18
23
18
23
01
23
01
Тренутно на програму