Није све затворено: Ово је радно вријеме за 1. и 2. мај у Бањалуци

У складу са Законом о празницима Републике Српске, 1. и 2. мај (петак и субота) су нерадни дани поводом обиљежавања Међународног празника рада.
Такође, 9. мај (субота) је нерадни дан поводом обиљежавања републичког празника – Дана побједе над фашизмом.
С обзиром на то да у дане републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности, Градска управа Бањалука неће радити 1, 2. и 9. маја.
Савјети
Ово не смијете заборавити ако идете у природу за 1. мај
Из Одјељења за општу управу обавјештавају да ће у петак, 1. маја, за евентуалне хитне случајеве смрти лица чија је тијела потребно хитно превести ван територије БиХ бити организовано телефонско дежурство матичара.
У тим случајевима, грађани у термину од осам до 13 часова могу позвати број телефона: 051/244-444, гдје ће добити даље инструкције.
У складу са Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града раде – 1. и 9. маја:
Наведени субјекти могу да раде и 2. маја, а уз њих другог дана републичког празника на подручју града Бањалуке у периоду од осам до 16 часова могу да раде и правна лица и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, те трговачки центри у времену од осам до 22 часа.
Послодавци су радницима који буду радили у дане предстојећих празника дужни да омогуће остваривање права у складу са законским прописима о раду.
Занимљивости
Припадници ових хороскопских знакова стално очекују најгоре
Угоститељски објекти радиће у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бањалука.
На Међународни празник рада, у петак, 1. маја, мимо Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима, који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града, у времену од седам до 12 часова имају могућност да раде и продајни објекти самосталних предузетника који се баве трговином на мало месом.
Друштво
Два прелаза се спојила: Невиђени колапс на граници у Српској
Ово је у складу са закључком донесеним на захтјев Коморе самосталних предузетника Републике Српске – поднесен у име Коморе самосталних предузетника регије Бањалука којим се даје могућност рада на дан републичког празника – 1. маја 2026. године.
Аутобуси јавног градског и приградског превоза на подручју града Бањалука, за вријеме трајања првомајских празника и обиљежавања Дана побједе над фашизмом, односно 1, 2. и 9. маја саобраћаће по празничном реду вожње, односно по реду вожње као недјељом.
За вријеме првомајских празника дежурна је апотека “Први мај”.
