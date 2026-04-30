Није све затворено: Ово је радно вријеме за 1. и 2. мај у Бањалуци

30.04.2026 22:16

Зграда градске управе у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У складу са Законом о празницима Републике Српске, 1. и 2. мај (петак и субота) су нерадни дани поводом обиљежавања Међународног празника рада.

Такође, 9. мај (субота) је нерадни дан поводом обиљежавања републичког празника – Дана побједе над фашизмом.

С обзиром на то да у дане републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности, Градска управа Бањалука неће радити 1, 2. и 9. маја.

Излет

Савјети

Ово не смијете заборавити ако идете у природу за 1. мај

Из Одјељења за општу управу обавјештавају да ће у петак, 1. маја, за евентуалне хитне случајеве смрти лица чија је тијела потребно хитно превести ван територије БиХ бити организовано телефонско дежурство матичара.

У тим случајевима, грађани у термину од осам до 13 часова могу позвати број телефона: 051/244-444, гдје ће добити даље инструкције.

Радно вријеме током првомајских празника

У складу са Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града раде – 1. и 9. маја:

  • у времену од 00.00 до 24 часа правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаја истих; трговински објекти типа драгстор и трговински објекти у аутобуским и жељезничким станицама и на бензинским пумпним станицама, те
  • у времену од осам до 21 час – трговине на мало погребном опремом.

Наведени субјекти могу да раде и 2. маја, а уз њих другог дана републичког празника на подручју града Бањалуке у периоду од осам до 16 часова могу да раде и правна лица и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност, те трговачки центри у времену од осам до 22 часа.

Послодавци су радницима који буду радили у дане предстојећих празника дужни да омогуће остваривање права у складу са законским прописима о раду.

хороскоп

Занимљивости

Припадници ових хороскопских знакова стално очекују најгоре

Угоститељски објекти радиће у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бањалука.

На Међународни празник рада, у петак, 1. маја, мимо Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима, који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града, у времену од седам до 12 часова имају могућност да раде и продајни објекти самосталних предузетника који се баве трговином на мало месом.

ГП Рача

Друштво

Два прелаза се спојила: Невиђени колапс на граници у Српској

Ово је у складу са закључком донесеним на захтјев Коморе самосталних предузетника Републике Српске – поднесен у име Коморе самосталних предузетника регије Бањалука којим се даје могућност рада на дан републичког празника – 1. маја 2026. године.

Јавни градски и приградски превоз

Аутобуси јавног градског и приградског превоза на подручју града Бањалука, за вријеме трајања првомајских празника и обиљежавања Дана побједе над фашизмом, односно 1, 2. и 9. маја саобраћаће по празничном реду вожње, односно по реду вожње као недјељом.

Дежурна апотека

За вријеме првомајских празника дежурна је апотека “Први мај”.

Више из рубрике

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

Бања Лука

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

2 ч

0
Аеродром Бања Лука

Бања Лука

Због немара Градске управе бањалучки аеродром принуђен изнајмити возило

3 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Више улица данас без струје

15 ч

0
Еко Топлана

Бања Лука

Бањалука: Предстојећа грејна сезона под упитником

1 д

0

  • Најновије

23

24

Додик: Награду примам као признање да Српску не дамо ни за шта

23

18

Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

23

18

Несвакидашњи подвиг бициклисте из БиХ у Дубаију

23

01

Дејан радио у јавној кући у БиХ, па у Швајцарској нашао још шокантнији посао

23

01

Варгас: Први пут награда за демократију једном свјетском лидеру – признање Додику за вјеру, напор и жртву

