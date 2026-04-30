Ово не смијете заборавити ако идете у природу за 1. мај

30.04.2026 22:09

Фото: Pexels/Photo by Kampus Production

Први мај је за многе синоним за излет, роштиљ и боравак у природи. Ипак, док се већина фокусира на храну и друштво, једна ствар се често заборавља.

У питању је вода и правилно хидрирање.

Стручњаци упозоравају да управо током боравка на отвореном долази до најбржег губитка течности, чак и када не осјећамо жеђ.

Зашто је вода толико важна?

Током шетње, сунчања или физичке активности, тијело губи течност знојењем.

Ако се та течност не надокнади, долази до:

  • умора
  • главобоље
  • пада концентрације
  • дехидратације

Колико воде понијети?

Препорука је да се не ослањате само на "успут ћу купити“, већ да понесете сопствену залиху:

  • минимум 1,5 до 2 литра по особи
  • више ако планирате дужи боравак на сунцу

Мали трик који многи заборављају

Најбоље је пити воду у мањим гутљајима током цијелог дана, а не одједном велике количине.

Тако се организам боље хидрира и дуже остаје стабилан.

(Она)

