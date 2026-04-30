Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

Аутор:АТВ
Коментари:0
Град Бањалука донио је одлуку о избору најповољнијег понуђача за одржавање јавних сатова на подручју града, а посао је додијељен фирми “ВИП ЕЛЕКТРО“ у власништву Игора Вучковића на период од три године.
Према одлуци градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића, од 29. априла ове године, понуда ” ВИП ЕЛЕКТРО” оцијењена је као најповољнија јер је имала најнижу цијену од 69.025,91 КМ са ПДВ-ом.
У поступку јавне набавке, која је спроведена путем е-аукције, запримљене су двије понуде, а критеријум за избор била је најнижа цијена.
Процијењена вриједност набавке износила је 59.000 КМ без ПДВ-а, а планирано је закључивање оквирног споразума на период од три године.
Комисија за јавне набавке утврдила је да је понуда "ВИП ЕЛЕКТРО“ формално исправна и у складу са тендерском документацијом, док друга понуда није испунила све прописане услове, посебно у дијелу доказивања техничке и професионалне способности.
У наредном периоду, Град Бањалука ће са “ВИП ЕЛЕКТРО” закључити оквирни споразум, након што достави сву потребну документацију, укључујући увјерења надлежних институција, пише "БЛ Портал".
Против ове одлуке могуће је уложити жалбу у року од десет дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача.
Грађани тачно вријеме могу видјети на више локација у граду, међу којима су простор код Музеја савремене умјетности Републике Српске, као и у улицама Крајишких бригада, Триве Амелице, Симе Матавуља, Драгише Васића и Милоша Обилића.
Јавни сатови постављени су и у улицама Гаврила Принципа, Мајке Југовића, Десанке Максимовић и Цара Лазара, затим на Булевару Живојина Мишића, као и у улицама Бранка Поповића и Којића пут.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
20
57
20
49
20
44
20
37
20
29
Тренутно на програму