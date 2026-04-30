Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

Аутор:

АТВ
30.04.2026 20:37

Фото: Инстаграм

Хуманитарац Марко Николић испред фондације "Заједно можемо" на свом Инстаграм профилу подијелио је још једну тешку причу.

Овог пута ријеч је о маленој Наталији која у тешким и нехуманим условима живи са мајком, баком и деком.

Марко је уз дирљив видео снимак упутио и апел свим добрим људима да помогну намученој дјевојчици да ускоро, као и све њене вршњакиње има нормалан дом.

Да је живот суров, мала Наталија сазнала је врло млада, јер је се, како пише Марко, рођени отац одрекао, па се њена мајка од тада сваког дана бори да она не буде гладна.

"Мала Наталија. Дијете које није бирало своју судбину. Отац је никада није признао. Остала је уз мајку — жену која се сваког дана бори да заради за парче хљеба, да јој дијете не легне гладно", каже Марко и додаје:

"Живе заједно са баком, деком и ујаком. Сви у две просторије. Без приватности. Без сигурности. Без основних услова за живот. И има дана када заиста немају шта да једу. Али оно што највише боли — није ни глад, ни хладноћа, ни тежина живота. То је чињеница да једно дијете одраста у борби за преживљавање, умјесто у безбрижности".

Међутим, додаје он, Наталија се и поред свих недаћа смије.

"А опет…она се смије. Тај мали осмијех, у таквим условима —није само осмијех. То је снага. То је пркос. То је нада. И зато не смијемо да окренемо главу. Јер нечије мало — некоме значи све. Ако можемо да помогнемо, помозимо", пише на крају хуманитарац Марко.

Како можемо да помогнемо:

Рачун за донације 265411031000227596

Девизни рачун -ИБАН

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Прималац хуманитарна фондација заједно можемо

Сврха уплате: За Наталију

СМС: За Наталију на 3855

(Телеграф)

