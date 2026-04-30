Марта Кос: ЕУ Обуставила све исплате Србији

Аутор:

АТВ
30.04.2026 20:26

Марта Кос
Фото: Screenshot / YouTube

Европска унија (ЕУ) обуставила је финансијску подршку Србији због политике Београда према правосудном систему, изјавила је комесар ЕУ за проширење Марта Кос.

"У овом тренутку обуставили смо сва плаћања (Србији) у оквиру плана развоја, јер поново видимо назадовање у правосудном систему. Док се ово не исправи, земља неће моћи да добије финансијску подршку ЕУ", рекла је Косова на конференцији за новинаре.

"Политико" је раније овог мјесеца објавио, позивајући се на Косову, да ЕУ разматра прекидање финансирање Србије са 1,5 милијарди евра због блиских веза Београда са Русијом.

