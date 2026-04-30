Грушко: Односи Београда и Москве чврсти и отпорни на све изазове

Замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко изјавио је да партнерство Србије и Русије стоји на чврстим темељима, те да су односи стабилни и отпорни чак и на изазове савременог геополитичког окружења и у условима озбиљних турбуленција на међународној сцени.
"Наше партнерство стоји на чврстим темељима - историјским, духовним, културним и економским. Ови фактори неће никуда нестати, него ће наставити да одређују карактер веза Русије и Србије", рекао је Грушко.
Он је навео да ће неки пројекти можда морати да буду модификовани због промјене међународног окружења, те се појавити неки нови и флексибилнији облици сарадње.
Грушко је рекао да двије земље настављају да његују међусобно повјерење и уважавање обостраних интереса.
Поводом иницијативе руског предсједника Владимира Путина за стварање евроазијске безбједносне архитектуре, Грушко је рекао да Србија заузима посебно мјесто као држава која се досљедно придржава војне неутралности и може имати улогу "моста", односно платформе за дијалог и компромис.
Србија
Он је рекао за "Политику" да је кључни моменат, када је ријеч о тој иницијативи, поштовање међународног права и Повеље УН, што за Србију значи, прије свега, праведно рјешавање косовског питања на основу Резолуције 1244 Савјета безбједности УН, која јасно каже да је Косово и Метохија саставни дио Србије.
Грушко је навео да се руско-српско партнерство савршено уклапа у мултиполарни систем који се формира, те да то није усмјерено против трећих земаља.
Он сматра да ће се појачати притисак Запада на Србију да одустане од плодотворне сарадње са Русијом и Кином, али да искуства показују да је врло дјелотворна политика заштите националних интереса, преноси Срна.
