Грушко: Односи Београда и Москве чврсти и отпорни на све изазове

АТВ
30.04.2026 10:22

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко изјавио је да партнерство Србије и Русије стоји на чврстим темељима, те да су односи стабилни и отпорни чак и на изазове савременог геополитичког окружења и у условима озбиљних турбуленција на међународној сцени.

"Наше партнерство стоји на чврстим темељима - историјским, духовним, културним и економским. Ови фактори неће никуда нестати, него ће наставити да одређују карактер веза Русије и Србије", рекао је Грушко.

Он је навео да ће неки пројекти можда морати да буду модификовани због промјене међународног окружења, те се појавити неки нови и флексибилнији облици сарадње.

Грушко је рекао да двије земље настављају да његују међусобно повјерење и уважавање обостраних интереса.

Поводом иницијативе руског предсједника Владимира Путина за стварање евроазијске безбједносне архитектуре, Грушко је рекао да Србија заузима посебно мјесто као држава која се досљедно придржава војне неутралности и може имати улогу "моста", односно платформе за дијалог и компромис.

Минић и Мaцут састанак

Србија

Мацут: Састанци са Минићем сваки мјесец

Он је рекао за "Политику" да је кључни моменат, када је ријеч о тој иницијативи, поштовање међународног права и Повеље УН, што за Србију значи, прије свега, праведно рјешавање косовског питања на основу Резолуције 1244 Савјета безбједности УН, која јасно каже да је Косово и Метохија саставни дио Србије.

Грушко је навео да се руско-српско партнерство савршено уклапа у мултиполарни систем који се формира, те да то није усмјерено против трећих земаља.

Он сматра да ће се појачати притисак Запада на Србију да одустане од плодотворне сарадње са Русијом и Кином, али да искуства показују да је врло дјелотворна политика заштите националних интереса, преноси Срна.

Више из рубрике

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Србија

Мацут: Састанци са Минићем сваки мјесец

2 ч

0
Тетка и њен братанац коме је донирала бубрег гостују у емисији.

Србија

Тетка без размишљања донирала бубрег свом братанцу и спасила му живот

3 ч

0
Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

Србија

Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

3 ч

0
Синиша и његов брат Радован неће почивати један поред другог: Нови детаљи трагедије

Србија

Синиша и његов брат Радован неће почивати један поред другог: Нови детаљи трагедије

4 ч

0

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

