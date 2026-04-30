Мацут: Састанци са Минићем сваки мјесец

Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут изјавио је да се са премијером Републике Српске Савом Минићем састаје на сваких мјесец како би пратили реализацију договорених пројеката, а фокус је на инфраструктурном повезивању Србије и Српске.
Мацут је оцијенио да је од изузетног значаја формирање радне групе која ће надгледати конкретне пројекте сарадње, међу којима је посебно издвојио обнову старе пруге Мокра Гора-Вишеград, почетак обнове мостова и побољшање путне инфраструктуре, те интеграцију Српске у научни простор Србије.
- Ово је само дио онога што радимо - рекао је Мацут.
Он је истакао да је обавеза носилаца власти у Србији да на сваки начин подрже српски народ широм свијета, а нарочито у региону.
- Надам се да се више никада неће десити да са нашим сународницима ван матице имамо било какву врсту несугласица, већ да ћемо увијек остати јединствени - рекао је Мацут за "Политику".
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
14 ч0
