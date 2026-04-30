Мацут: Састанци са Минићем сваки мјесец

АТВ
30.04.2026 09:45

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић
Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут изјавио је да се са премијером Републике Српске Савом Минићем састаје на сваких мјесец како би пратили реализацију договорених пројеката, а фокус је на инфраструктурном повезивању Србије и Српске.

Мацут је оцијенио да је од изузетног значаја формирање радне групе која ће надгледати конкретне пројекте сарадње, међу којима је посебно издвојио обнову старе пруге Мокра Гора-Вишеград, почетак обнове мостова и побољшање путне инфраструктуре, те интеграцију Српске у научни простор Србије.

- Ово је само дио онога што радимо - рекао је Мацут.

Он је истакао да је обавеза носилаца власти у Србији да на сваки начин подрже српски народ широм свијета, а нарочито у региону.

- Надам се да се више никада неће десити да са нашим сународницима ван матице имамо било какву врсту несугласица, већ да ћемо увијек остати јединствени - рекао је Мацут за "Политику".

