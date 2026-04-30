Лавров: Европа оживљава нацизам и окреће народе против Русије

30.04.2026 10:47

Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Европске земље покушавају да оживе нацизам, подижући свој народ против Русије.

У том смислу, сјећање на Велики отаџбински рат има практичан значај, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров током разговора са казахстанским колегом Јермеком Кошербајевом.

Шеф руске дипломатије је нагласио да Москва и Астана увијек заједно славе годишњицу Велике побједе.

Радници кренули да поправе квар, па пронашли тијело мушкарца у трафостаници

"Нема сумње да, у садашњим околностима, ово сјећање има не само историјски већ и практичан значај, с обзиром на упорне покушаје низа европских држава да оживе нацизам у новим облицима, укључујући и подизање народа Европе против наше државе", истакао је Лавров.

Претходно је Лавров на састанку Савјета Парламентарне скупштине Организације Уговора о колективној безбједности (ОДКБ) рекао да европски лидери, заједно са Владимиром Зеленским, намјеравају да уједине европске војске под заставом нацизма, преноси Спутњик.

Прочитајте више

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Њемачка жели поново у Савјет безбједности УН

2 ч

0
Стубови за струју.

Хроника

Радници кренули да поправе квар, па пронашли тијело мушкарца у трафостаници

2 ч

0
Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

Занимљивости

Стиже велика лова: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 7. маја

2 ч

0
Робот

Свијет

Хорор на часу: Робот подивљао и ударао ученике, дјеца бјежала у паници

2 ч

0

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Њемачка жели поново у Савјет безбједности УН

2 ч

0
Робот

Свијет

Хорор на часу: Робот подивљао и ударао ученике, дјеца бјежала у паници

2 ч

0
Александар Малиновски убица дјевојчице Ање

Свијет

Ово је убица мале Ање (11): Завршио педагогију и радио са дјецом

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Свијет

Силовали и убили дјевојчицу, 40 година чували тајну: Коначно "пала" хапшења у Луизијани

2 ч

0

  • Најновије

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

37

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

