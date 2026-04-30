Европске земље покушавају да оживе нацизам, подижући свој народ против Русије.
У том смислу, сјећање на Велики отаџбински рат има практичан значај, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров током разговора са казахстанским колегом Јермеком Кошербајевом.
Шеф руске дипломатије је нагласио да Москва и Астана увијек заједно славе годишњицу Велике побједе.
"Нема сумње да, у садашњим околностима, ово сјећање има не само историјски већ и практичан значај, с обзиром на упорне покушаје низа европских држава да оживе нацизам у новим облицима, укључујући и подизање народа Европе против наше државе", истакао је Лавров.
Претходно је Лавров на састанку Савјета Парламентарне скупштине Организације Уговора о колективној безбједности (ОДКБ) рекао да европски лидери, заједно са Владимиром Зеленским, намјеравају да уједине европске војске под заставом нацизма, преноси Спутњик.
