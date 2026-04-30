Додик честитао Међународни празник рада: Радници најважнији носилац друштва

Свим грађанима Републике Српске честитам 1. мај, Међународни празник рада, уз жељу да првомајске празнике проведу у добром здрављу и расположењу, навео је предсједник СНСД Милорад Додик.
"Овај датум је трајни симбол историјског пута ка остварењу радничких права и подсјећа нас да су поштен рад и социјална правда темељ егзистенције сваког појединца и основне вриједности којима као заједница тежимо. Радници су најважнији носилац нашег друштва и снага која непосредно доприноси јачању Републике Српске, због чега је наша трајна обавеза да континуирано говоримо и предано радимо на унапређивању њиховог положаја", истакао је Додик.
Додик истиче да социјална правда и заштита права запослених остају примарни задатак за институције Републике Српске, које ће и у будућности бити посвећене стварању квалитетнијег амбијента за живот и рад свих наших грађана.
"Кроз искрену сарадњу с партнерима и нове инвестиционе циклусе, те завршавајући започете пројекте, наставићемо да градимо јаку и стабилну Републику Српску", поручио је Додик.
Свим грађанима Републике Српске честитам 1. мај, Међународни празник рада, уз жељу да првомајске празнике проведу у добром здрављу и расположењу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 30, 2026
