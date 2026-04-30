Logo
Large banner

Додик честитао Међународни празник рада: Радници најважнији носилац друштва

Аутор:

АТВ
30.04.2026 11:52

Коментари:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Свим грађанима Републике Српске честитам 1. мај, Међународни празник рада, уз жељу да првомајске празнике проведу у добром здрављу и расположењу, навео је предсједник СНСД Милорад Додик.

"Овај датум је трајни симбол историјског пута ка остварењу радничких права и подсјећа нас да су поштен рад и социјална правда темељ егзистенције сваког појединца и основне вриједности којима као заједница тежимо. Радници су најважнији носилац нашег друштва и снага која непосредно доприноси јачању Републике Српске, због чега је наша трајна обавеза да континуирано говоримо и предано радимо на унапређивању њиховог положаја", истакао је Додик.

Додик истиче да социјална правда и заштита права запослених остају примарни задатак за институције Републике Српске, које ће и у будућности бити посвећене стварању квалитетнијег амбијента за живот и рад свих наших грађана.

"Кроз искрену сарадњу с партнерима и нове инвестиционе циклусе, те завршавајући започете пројекте, наставићемо да градимо јаку и стабилну Републику Српску", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Први мај

1.мај

Празници Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Република Српска

56 мин

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Бесплатни уџбеници за основце, Влада издваја 10 милиона КМ

1 ч

0
Минић и Станковић потписали меморандум о заједничким мјерама

Република Српска

1 ч

0
Шта значи споразум СДС-а: Слика најбоље описује стање у опозицији

Република Српска

4 ч

9

  • Најновије

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

37

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner