Дарко Младић о здравственом стању генерала: Нисам још добио никакав одговор

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, изјавио је Срни да већ данима нема информација о здравственом стању његовог оца који је у хашкој притворској болници и да планира већ сљедеће седмице да оде у Хаг како би га посјетио.
Дарко Младић каже да се у понедјељак, 27. априла, задњи пут чуо са оцем и да нема још никаквих нових информација о његовом здрављу нити о евентуланом пуштању на лијечње у Србији.
"Немам ништа ново, нажалост. Ја сам послао мејл Механизму да видим о чему се ради, али нисам још добио никакав одговор и у овом тренутку још немам никакве информације", навео је Дарко.
Он каже да му некада одговоре мејлом, а некада добије везу одмах, те наводи да ће вјероватно сљедеће седмице опет ићи у Хаг.
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове ММКС Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до сутра састави извјештај са мишљењем независних стручњака којим се процјењује тренутно здравствено стање генерала Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења.
БиХ
Адвокатски тим Ратка Младића поднио је захтјев у четвртак, 23. априла, у којем се захтијева условно пуштање на слободу на хуманитарним основама, с обзиром на његово све лошије здравствено стање.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
49 мин0
Република Српска
50 мин0
Сцена
51 мин0
Економија
54 мин0
Република Српска
50 мин0
Република Српска
56 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму