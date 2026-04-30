Провјерите да ли је имате код куће: Укида се ова новчаница

30.04.2026 11:48

Фото: Unsplash

Пројекат издавања редизајниране нове серије евро новчаница, који је Европска централна банка (ЕЦБ) покренула крајем 2021. године, ушао је у завршну фазу процеса дизајнирања.

ЕЦБ је у јулу прошле године отворила конкурс за европске графичке дизајнере за прикупљање визуелних приједлога за нову серију новчаница, јавља Јабука ТВ.

Рок за одабране дизајнере, који су прошли процес селекције, да доставе своје коначне предлоге за визуелна рјешења је крај овог мјесеца. Након тога, приједлози ће бити послати стручном жирију, а затим и Управном савету ЕЦБ на разматрање.

Подсјећамо да је крајем 2021. године ЕЦБ најавила развој нове серије новчаница, док је 2023. године објавила да ће редизајн имати две теме: "Европска култура" и "Ријеке и птице".

"Желимо да осигурамо да евро новчанице остану доступне и да наставе да буду безбједно и ефикасно средство плаћања. Такође желимо да евро новчанице буду одрживије и еколошки прихватљивије. Зато испитујемо њихов утицај на животну средину како бисмо идентификовали могућности за смањење њиховог утицаја на животну средину кроз нове материјале и процесе. Процес редизајна је такође прилика да новчанице буду инклузивније", каже ЕЦБ.

ЕЦБ ће укинути апоен од 500 евра у новој серији новчаница, што је раније најављено, али је сада извјесно.

Међутим, то не значи да постојеће новчанице од 500 евра које су у оптицају неће моћи да се користе. Оне ће и даље бити средство плаћања, а није објављено временско ограничење за њихову употребу.

Како је објашњено, укидање новчанице од 500 евра има за циљ смањење ризика од прања новца и ефикасније праћење финансијских токова, преноси Б92.

