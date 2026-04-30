Крај расипништва у Њемачкој: Стезање каиша постало свакодневица

30.04.2026 09:47

Фото: Pixabay

Шест од десет грађана Њемачке штеди новац у свакодневном животу због раста цијена и повећане инфлације, показало је истраживање агенције "Форса".

Према том истраживању, 58 одсто испитаника наводи да је смањило трошкове, док 41 одсто каже да није значајно мијењало потрошачке навике, пренио је "Шпигел". Посебно су погођени млађи од 30 година и грађани са нижим приходима.

Тетка без размишљања донирала бубрег свом братанцу и спасила му живот

Најчешће уштеде односе се на исхрану ван куће, а затим на куповину намирница, гориво, енергију, одмор и активности у слободном времену. Такође, значајан дио возача смањује коришћење аутомобила, док неки прелазе на бицикл, пјешачење или јавни превоз.

Раст цијена повезује се са повећањем трошкова енергије након глобалних тензија, што је довело до раста цијена горива и могућег пораста инфлације изнад три процента. Према економистима, инфлација би могла додатно да утиче на цијене хране, услуга и путовања у наредном периоду, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Србија

Мацут: Састанци са Минићем сваки мјесец

2 ч

0
Тетка и њен братанац коме је донирала бубрег гостују у емисији.

Србија

Тетка без размишљања донирала бубрег свом братанцу и спасила му живот

2 ч

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Сцена

Нови приватни снимак: Дара Бубамара у јеку афере показала "више него икад"

2 ч

0
Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

Србија

Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

3 ч

0

Више из рубрике

Нови скок цијена нафте

Економија

Нови скок цијена нафте

5 ч

0
Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

Економија

Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

14 ч

0
Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.

Економија

"Сијевају варнице": У ХЕ на Дрини љути на ЕРС због цијена струје

16 ч

2
Нафта

Економија

Нови озбиљан скок цијене нафте

17 ч

0

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

