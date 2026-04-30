Крај расипништва у Њемачкој: Стезање каиша постало свакодневица

Шест од десет грађана Њемачке штеди новац у свакодневном животу због раста цијена и повећане инфлације, показало је истраживање агенције "Форса".
Према том истраживању, 58 одсто испитаника наводи да је смањило трошкове, док 41 одсто каже да није значајно мијењало потрошачке навике, пренио је "Шпигел". Посебно су погођени млађи од 30 година и грађани са нижим приходима.
Најчешће уштеде односе се на исхрану ван куће, а затим на куповину намирница, гориво, енергију, одмор и активности у слободном времену. Такође, значајан дио возача смањује коришћење аутомобила, док неки прелазе на бицикл, пјешачење или јавни превоз.
Раст цијена повезује се са повећањем трошкова енергије након глобалних тензија, што је довело до раста цијена горива и могућег пораста инфлације изнад три процента. Према економистима, инфлација би могла додатно да утиче на цијене хране, услуга и путовања у наредном периоду, преноси Танјуг.
