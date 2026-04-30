Важна вијест за Србију: Хитно донијета одлука након трагедије на ауто-путу

Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја Вељко Ћурчић изјавио је данас за Танјуг да је вожња у супротном смјеру нажалост тренд, и да представља ризично, безобзирно понашање у грубој супротности са правилима саобраћаја.
Ћурчић је рекао и да ће АБС у најкраћем року организовати округли сто гдје ће стручњаци размотрити елементе који су могли допринијети саобраћајној несрећи на аутопуту Рума-Шабац у којој је у понедељак страдало четворо људи, како би се пронашла рјешења која би спријечила да поново дође до сличне трагедије.
"Да ли је било утицаја пута, које су ризичне дионице, да ли је возач био у некој заблуди можда, колико је добро урађена дионица и да ли је то рјешење оправдано на одређеном искључењу, да ли су јасно каналисане уливне и изливне траке, шта се ту конкретно дешава", прецизирао је Ћурчић.
Истакао је да је формиран упитник који ће се дистрибуирати грађанима, као и да је отворена имејл адреса на коју учесници у саобраћају могу да пријаве путне дионице које сматрају за опасне и изнесу предлоге за саобраћајна рјешења.
Хорор у Врчину: Дјед избо унука након свађе око рачуна за струју
"То ћемо на крају сумирати и на том састанку изнети и заједно са стручном заједницом видјети шта су прве краткорочне мјере које могу дати резултате, а касније дати и јасан предлог за дугорочне мјере", рекао је Ћурчић.
Због несреће у којој је страдало четворо људи, у Шапцу је данас Даном жалости, а узрок несреће је највјероватније непрописно укључење на ауто-пут.
Како преносе медији, возач аутомобила марке "форд" возио је у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат, а у саобраћајној несрећи је учествовао и "голф".
Ћурчић је рекао да је вожња супротним смјером нажалост тренд, и да представља ризично, безобзирно понашање у грубој супротности са правилима саобраћаја.
"Заиста је нешто што не треба да се дешава и што је за сваку осуду. Имали смо такве ситуације, таквог понашања и на путу Пожаревац-Голубац, на старом новосадском путу, затим имали смо и на аутопуту Милош Велики, на правцу од Сурчина ка Новом Београду, и заиста је то постао учестали феномен", упозорио је Ћурчић.
Он је навео да је учесталост појаве изненађујућа, али да саобраћајни психолози и други професионалци који се том облашћу бави стручно имају објашњење.
"С једне стране, да је то једна група људи која не уме да контролише своје емоције, нестабилно се понаша, има проблем са својим егом и својим понашањем", рекао је Ћурчић.
Други фактор, како истиче, јесте копирање ризичног понашања код младих људи услед жеље за доказивањем у друштву.
"Узбуђење које изазива осјећај да припадате некој заједници на друштвеним мрежама, и да нешто радите - што је потпуно негативно - довела је, вјероватно, до овога што се десило", упозорио је Ћурчић.
Он је похвалио МУП на брзој реакцији и навео да у Министарству постоји тим који ради на прегледању снимака ризичне вожње на друштвеним мрежама, и утврђивању њихове вјеродостојности, али и виралност - односно колико је снимак гледан и дијељен.
На питање какву санкцију закон прописује у случајевима као што је несрећа на ауто-путу Рума - Шабац, Ћурчић је рекао да је у питању насилничка вожња за коју се предвиђа казна затвора.
Истакао је да је један од највећих проблема који настаје као посљедица саобраћајних несрећа психичко здравље породица страдалих.
"Покренули смо програм психичке, психолошке подршке жртвама саобраћајних незгода, гдје је преко 70 обучених психолога стално доступно људима који се јаве, и пружају кроз сеансе подршку људима", поручио је Ћурчић.
Возачима који се грешком нађу у супротној коловозној траци аутопута, Ћурчић поручује да је најбезбједније да дају јасан знак свима укључивањем сва четири показивача правца, да се приближе што више десној ивици коловоза.
"Оно што је мој увијек савет јесте да, ако не морамо излазити из возила, да то не чинимо, позовемо 192, колеге из саобраћајне полиције, и они ће у адекватном периоду, у складу са својим обавезама, доћи, спровести то возило да се адекватно врати на праву путању. Све остале ситуације су ризичне", рекао је Ћурчић, преноси Телеграф.
