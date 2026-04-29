Крвава породична драма у Врчину: Дјед (79) кухињским ножем избо унука

29.04.2026 21:51

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Припадници полиције у Београду ухапсили су јуче седамдесетдеветогодишњег А. М. због сумње да је починио насиље у породици са тешким посљедицама.

Он се терети да је у породичној кући у насељу Врчин, након вербалног сукоба, физички насрнуо на свог унука, такође А. М. (35).

Према првим информацијама из истраге, свађа између дједа и унука ескалирала је у физички обрачун. Осумњичени је у једном тренутку дограбио кухињски нож и унуку задао више убодних рана.

"Млађи мушкарац је примљен у болницу са повредама у предјелу лопатице и руке. Њему је указана љекарска помоћ, а степен повреда се још увијек прецизно утврђује, иако, према првим подацима, није животно угрожен", наводи извор близак истрази.

Полиција је брзо реаговала и лишила слободе старијег мушкарца на лицу мјеста. Одређено му је задржавање, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити изведен на саслушање пред тужиоца.

Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду.

За сада нису познати тачни мотиви ове стравичне свађе која је замало завршила трагично.

Комшије су у шоку, наводећи да нису очекивале да би сукоб у овој породици могао да доведе до оваквог насиља.

(Телеграф)

Јовица Станишић затражио пуштање на слободу

Јовица Станишић затражио пуштање на слободу

Испливали нови детаљи о возачу "форда" смрти: "Кренуо у фирму да да отказ"

Испливали нови детаљи о возачу "форда" смрти: "Кренуо у фирму да да отказ"

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.

