Крвава породична драма у Врчину: Дјед (79) кухињским ножем избо унука

Припадници полиције у Београду ухапсили су јуче седамдесетдеветогодишњег А. М. због сумње да је починио насиље у породици са тешким посљедицама.
Он се терети да је у породичној кући у насељу Врчин, након вербалног сукоба, физички насрнуо на свог унука, такође А. М. (35).
Према првим информацијама из истраге, свађа између дједа и унука ескалирала је у физички обрачун. Осумњичени је у једном тренутку дограбио кухињски нож и унуку задао више убодних рана.
"Млађи мушкарац је примљен у болницу са повредама у предјелу лопатице и руке. Њему је указана љекарска помоћ, а степен повреда се још увијек прецизно утврђује, иако, према првим подацима, није животно угрожен", наводи извор близак истрази.
Полиција је брзо реаговала и лишила слободе старијег мушкарца на лицу мјеста. Одређено му је задржавање, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити изведен на саслушање пред тужиоца.
Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду.
За сада нису познати тачни мотиви ове стравичне свађе која је замало завршила трагично.
Комшије су у шоку, наводећи да нису очекивале да би сукоб у овој породици могао да доведе до оваквог насиља.
