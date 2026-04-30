Синиша и његов брат Радован неће почивати један поред другог: Нови детаљи трагедије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Синиша Трњаков, кога је јуче звјерски убио брат Радован Трњаков, а који је и сам себи пресудио, биће сахрањени на два различита гробља у Стапару.
Синиша ће бити сахрањен 2. маја на малом гробљу у Стапару, док ће Радован бити сахрањен сутра на гробљу у Стапару према Бачком Брестовцу.
У коментарима на друштвеним мрежама мештани пружају подршку мајци и осталим члановима породице, коју је задесила незапамћена трагедија.
На посмртном плакату је потписана ожалошћена породица.
Подсјећања ради, до трагедије је дошло у кући њихове мајке, васпитачице у пензији, коју су синови непосредно прије злочина послали у продавницу.
Браћа, која иначе нису живјела заједно - Синиша је био мјештанин Стапара, док је Радован живео у Апатину — дошла су јуче у посјету мајци која живи сама.
"Јутрос су мајку послали у продавницу и тада се десило ово зло. Радован је пуцао у Синишу и убио га на мјесту, а потом је пуцао и у себе", казале су тада комшије.
Сцена
Мајку су по повратку из продавнице затекли стравични призори, након чега су је рођаци склонили код комшија.
Радован је након покушаја самоубиства са тешким повредама хитно превезен у Клинички центар Војводине у Новом Саду, гдје је потом и преминуо.
Иако комшије наводе да су браћа, као и у свакој породици, имала повремене несугласице, истичу да ништа није слутило на овакав исход. Мјештани тврде да браћа нису била у великој завади.
Убијени Синиша се до недавно бавио локалном политиком, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
10 ч0
Србија
11 ч0
Србија
11 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
09
00
08
57
08
48
08
31
08
28
Тренутно на програму