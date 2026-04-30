Синиша и његов брат Радован неће почивати један поред другог: Нови детаљи трагедије

30.04.2026 07:55

Синиша Трњаков, кога је јуче звјерски убио брат Радован Трњаков, а који је и сам себи пресудио, биће сахрањени на два различита гробља у Стапару.

Синиша ће бити сахрањен 2. маја на малом гробљу у Стапару, док ће Радован бити сахрањен сутра на гробљу у Стапару према Бачком Брестовцу.

У коментарима на друштвеним мрежама мештани пружају подршку мајци и осталим члановима породице, коју је задесила незапамћена трагедија.

На посмртном плакату је потписана ожалошћена породица.

Подсјећања ради, до трагедије је дошло у кући њихове мајке, васпитачице у пензији, коју су синови непосредно прије злочина послали у продавницу.

Искористили одсуство мајке

Браћа, која иначе нису живјела заједно - Синиша је био мјештанин Стапара, док је Радован живео у Апатину — дошла су јуче у посјету мајци која живи сама.

"Јутрос су мајку послали у продавницу и тада се десило ово зло. Радован је пуцао у Синишу и убио га на мјесту, а потом је пуцао и у себе", казале су тада комшије.

Мајку су по повратку из продавнице затекли стравични призори, након чега су је рођаци склонили код комшија.

Преминуо у болници

Радован је након покушаја самоубиства са тешким повредама хитно превезен у Клинички центар Војводине у Новом Саду, гдје је потом и преминуо.

Мотив и даље непознат

Иако комшије наводе да су браћа, као и у свакој породици, имала повремене несугласице, истичу да ништа није слутило на овакав исход. Мјештани тврде да браћа нису била у великој завади.

Убијени Синиша се до недавно бавио локалном политиком, преноси Телеграф.

