Трагедија у Америци: Погинуо учесник из популарног музичког такмичења!

Картер је живот изгубио у суботу увече у саобраћај несрећи у округу Colleton у његовој родној Јужној Каролини.

Према локалним извјештајима, радило се о несрећи у којој је учествовало само једно возило, а догодила се нешто прије поноћи.

Млади пјевач требао је у понед‌јељак наступити у свом граду Moncks Corneru.

Картер је јавност освојио 2023. године у 24. сезони шоуа "The Voice". На слијепо је на аудицији извео је пјесму Витни Хјустон "I Look то You", посветивши је мајци која је преминула годину дана раније.

Емотивном изведбом натјерао је сва четири члана жирија - Ребу Мектајерн, Ниала Хорана, Џона Леџенда и Гвен Стефани - да окрену своје столице.

Дилан је за менторку одабрао кантри легенду Ребу Мекентајрн, која се од њега опростила дирљивом поруком.

- Јако ће нам недостајати. Био је бриљантан, љубазан и талентован младић који је унео зраку сунца у 'The Voice'. Почивај у миру, драги пријатељу - написала је, преноси Телеграф.