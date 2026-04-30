Жесток ударац на најплаћенијег тренера свијета: "Ужасно, због овога их нико не воли"

АТВ
30.04.2026 07:32

Дијего Симеоне и Микел Артета на мечу Атлетико Мадрид - Арсенал
Фото: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Легендарни фудбалери Стив Мекманаман и Мартин Кион упутили су жестоке критике тренеру Атлетико Мадрид Дијего Симеоне, сматрајући да је понашање најплаћенијег тренера свијета (34 милиона евра по сезони) претјерано и неприхватљиво.

Наиме, док је судија ходао према монитору како би провјерио пенал, Симеоне је истрчао из свог простора како би изнио став те махао рукама показујући Дени Макелију да не смије потврдити најстрожу казну, пише Кликс.

„Гледам понашање Дијега и његових помоћника. Било је ужасно. Осим тога, константно вријеђају четвртог судију. Да се оваква ситуација догодила у супротном шеснаестерцу, Симеоне би полудио и свим силама тврдио да се ради о пеналу. Искрено, његово понашање је ужасно. Због овога људи не воле Атлетико и њихове ‘мрачне магије’“, рекао је Мекманаман, а у истом стилу наставио је и Кион:

„Симеоне воли стварати сцене и драму. Мислим да је судија на крају попустио под притиском. Тренер мора задржати пристојност. Не желим претјеривати с критикама, али видјели смо нешто веома погрешно. Симеоне оркестрира публику, али оркестрира и судије. Додуше, и Микел Артета покушава радити исте ствари, али са знатно мањим успјехом. Симеоне је, ипак, мајстор.“

Париз Сен Жермен и Бајерн Минхен понудили су у уторак спектакл за памћење (5:4), стога је синоћња утакмица између Атлетико Мадрида и Арсенала, у поређењу с првим дуелом полуфинала Лига шампиона свакако била знатно мање атрактивна.

Оба поготка у ремију 1:1 постигнута су с бијеле тачке, а у ваздуху је остала контроверза приликом трећег, досуђеног па поништеног пенала за Арсенал у завршници сусрета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

