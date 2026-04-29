Аргентински голман добио озбиљну суспензију

Аргентински голман Естебан Андрада суспендован је на 13 утакмица због неспортског потеза на утакмици друге Шпанске лиге.
Чувар мреже Сарагосе песницом у лице ударио је капитена Уеске Хорхеа Пулида у току другог полувремена, због чега је искључен са меча.
Према писању шпанског листа "Марка" Естебан Андрада због овог дивљачког насртаја, кажњен је са 13 утакмица суспензије, што значи да је за њега ова сезона завршена.
Сарагосу до краја сезоне очекује борба за опстанак, јер на пет кола до финиша такмичарске године, налазе се на претпосљедњем мјесту.
Велико је питање хоће ли Андрада и наредне године бити чувар мреже екипе Сарагосе, поготово послије оваквог испада на утакмици против Уеске.
