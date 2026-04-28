Бомба из Лондона: Ћаби Алонсо преузима Челзи?

28.04.2026 17:29

Фото: Tanjug/AP/Alastair Grant

Енглески медији наводе да је Ћаби Алонсо главни фаворит за преузимање клупе Челсија. Лондонски клуб је у потрази за новим тренером након што је недавно смијењен Лијам Росениор, па је фокус пребачен на познато тренерско име.

У случају да не дође до договора с Алонсом, Челси има и двије опције у резерви. Међу њима су Марко Силва, актуелни тренер Фулама, те Андони Ираола из Борнмута, који би на крају сезоне могао напустити свој садашњи клуб.

Алонсо је сезону почео као тренер Реал Мадрида, али је у јануару напустио екипу. Раније се доводио у везу и с Ливерпулом, но енглески клуб је у међувремену остао под водством Арнеа Слота, док се његова тренерска будућност и даље повезује с највећим европским клубовима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

