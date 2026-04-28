Бомба из Лондона: Ћаби Алонсо преузима Челзи?

Аутор:АТВ
Енглески медији наводе да је Ћаби Алонсо главни фаворит за преузимање клупе Челсија. Лондонски клуб је у потрази за новим тренером након што је недавно смијењен Лијам Росениор, па је фокус пребачен на познато тренерско име.
У случају да не дође до договора с Алонсом, Челси има и двије опције у резерви. Међу њима су Марко Силва, актуелни тренер Фулама, те Андони Ираола из Борнмута, који би на крају сезоне могао напустити свој садашњи клуб.
Алонсо је сезону почео као тренер Реал Мадрида, али је у јануару напустио екипу. Раније се доводио у везу и с Ливерпулом, но енглески клуб је у међувремену остао под водством Арнеа Слота, док се његова тренерска будућност и даље повезује с највећим европским клубовима.
