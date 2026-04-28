Потписан Меморандум о сарадњи са Брестским обласним извршним комитетом

АТВ
28.04.2026 17:13

Фото: Ustupljena fotografija

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић потписао је данас у Бресту, Бјелорусији Меморандум о сарадњи између Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Брестског обласног извршног комитета.

Меморандум је потписан са циљем успостављања институционалне сарадње и унапређења и повећања ефикасности и квалитета лијечења пацијената.

Потписан је током посјете делегације Републике Српске Бресту, у вријеме одржавања Међународног пословног контакт форума у овом бјелоруском граду, a подразумијева да се, између осталог, у оквиру постојећих могућности, развија научна и образовна сарадња у различитим областима науке и праксе, промовише увођење и унапређење нових медицинских технологија, као и проширење стручних знања и вјештина, те да се допринесе развоју хируршке, трансплантационе и друге медицинске заштите за становништво.

У делегацији из Републике Српске је и в.д. директрора Завода за дијализу и трансплантацију Републике Српске Горан Топић који је потписао Споразум о сарадњи у области трансплантационе медицине између ЈЗУ Завод за дијализу и трансплантацију Републике Српске и Регионалне клиничке болнице Брест. Такође, потписан је и споразум између Универзитетског клиничког центра Републике Српске и Регионалне клиничке болнице Брест.

Делегација Републике Српске размијенила је мишљења о будућој сарадњи са Наталијом Макар, првим замјеником начелника главне Управе за заштиту здравља регије Брест, Александром Карпитскијем, директором Регионалне клиничке болнице Брест, као и Ростиславом Лаврињуком, начeлником Одјељења трансплантационе координације у овој болници, који је и главни трансплантолог брестске регије.

Министар Шеранић је истакао важност сарадње и подршке истакнутих центара са дугогодишњим искуством у овој области и за развој ове гране медицине у Републици Српској.

Ова узвратна посјета Бресту договорена је након што је у децембру прошле године у посјети Републици Српској боравила делегација Регионалне клиничке болнице из Бреста, предвођена главним трансплантологом Одjељења за здравство Брестског обласног извршног комитета.

Током посјете Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске размотрени су досадашњи резултати сарадње са Републиком Бјелорусијом у здравству, као и могућности њеног даљег унапређења, са посебним освртом на развој система кадаверичне трансплантације, јачање институционалних капацитета и размјену стручних знања и искустава.

Подсјећамо, пацијенти из Републике Српске, на приједлог здравствених установа, већ обављају трансплантације бубрега у Минску, Бјелорусији, о чему је раније потписан и Меморандум о сарадњи, саопштено је испред Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

