Фудбал завијен у црно: Бивши фудбалер и тренер умро у 37. години живота

Бугарски фудбал потресла је вијест о прераној смрти Васка Боева, некадашњег фудбалера и тренера Спартака из Варне, који је преминуо у 37. години.
Тужну информацију потврдио је његов матични клуб, опростивши се емотивном поруком од човјека који је био симбол оданости плавом дресу.
Из Спартака истичу да је Боев био много више од спортског радника – био је истински дио клупске породице.
„Васко је носио Спартак у срцу и давао је себе са потпуном посвећеношћу и професионализмом, како на терену, тако и ван њега. Отишао је прерано човјек који је заувијек везан за наш клуб као фудбалер, тренер и дио наше плаве породице“, наводи се у саопштењу клуба.
Боев је током каријере оставио значајан печат у Спартаку. Након играчке каријере, посветио се раду у омладинској школи, гдје је као тренер учествовао у развоју нових талената и преносио љубав према клубу млађим генерацијама.
У клубу наглашавају да су изгубили пријатеља и правог „спартаковца“, а бројни бивши саиграчи се путем друштвених мрежа опраштају од њега, истичући његову људскост и непоправљиви оптимизам. Клуб је упутио најискреније саучешће породици и најавио сваку врсту помоћи у овим тешким тренуцима, преноси Телеграф.
