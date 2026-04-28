Настава у гимназији прекинута због напада: Малољетник ножем ранио двије ученице

АТВ
28.04.2026 12:14

У гимназији Судува, у Маријампољу, на југозападу Литваније, малољетник је јутрос ножем повриједио двије ученице. Ученици су евакуисани на оближњи стадион, а на мјесту догађаја налазе се бројне полицијске снаге, начелница Одјељења за реаговање полиције округа Маријампоље, као и медицинске екипе, јављају литвански медији.

Пријава о малољетнику који се креће по школи са ножем примљена је у 7.50 часова, а хитне службе су о томе обавијестиле запослене у гимназији, преноси портал “Делфи”.

Према наводима полиције, повријеђене дјевојчице рођене 2010. и 2007. године, превезене су у пријемно одјељење болнице.

Малољетник, рођен 2009. године је приведен.

Директорка гимназије Аудроне Ваичиулиене изјавила је око 9 часова да је ситуација стабилизована.

– Дио ученика су преузели родитељи, дио је у сали да се не би смрзли, јер су претходно били евакуисани на стадион. Сада сарађујемо са полицијом и дајемо изјаве о ономе што смо видјели – рекла је она.

Према ријечима свједока, нападач је носио црну маску.

Директорка је навела да је ријеч о тихом и повученом ученику који је боловао од депресије и користио терапију, као и да до сада није било назнака да би могао да представља опасност за друге.

Повријеђене дјевојчице биле су свјесне, али веома уплашене.

– Дрхтале су и биле у шоку, једна више, друга мање – рекла је директорка.

Настава у гимназији је прекинута.

Градоначелник Маријампоља Повилас Исода рекао је да је ситуација брзо стављена под контролу, да повријеђенима није угрожен живот и да су све службе реаговале правовремено.

Према првим информацијама служби за заштиту права дјетета, жртве су се случајно нашле на мјесту инцидента.

Надлежни су понудили психолошку помоћ ученицима и њиховим породицама.

(Танјуг)

