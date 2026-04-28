Пуцњава у Атини: Старац (89) ранио пет особа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Старији мушкарац (89) ранио је више особа у одвојеним пуцњавама на двије локације у Атини, након чега је побјегао и за њим се трага, саопштили су локални медији.
Према доступним информацијама, нападач је прво ушао у зграду Јединственог фонда социјалног осигурања (ЕФКА) у области Керамикос, гдје је пуцао из сачмарице и ранио запосленог у ногу, пренијела је Прототема.
Хроника
Повријеђени је пребачен у болницу.
Након тога, осумњичени је таксијем отишао до Апелациони суд у Атини у области Лукареос, гдје је поново отворио ватру и ранио још четири особе, све жене, наведено је у извјештајима.
Хитне службе су брзо реаговале, а повријеђени су транспортовани на лијечење.
Свједоци су рекли да је нападач извукао оружје и пуцао без упозорења, док поједини наводе да је претходно наредио једној од жртава да легне прије него што је пуцао.
Занимљивости
Полиција је покренула опсежну потрагу за осумњиченим, који је и даље у бјекству. Према првим информацијама, ријеч је о особи са психолошким проблемима.
Званичне институције за сада нису објавиле додатне детаље о мотиву напада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
09
13
06
13
04
12
55
12
50
Тренутно на програму