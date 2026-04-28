Logo
Large banner

Пуцњава у Атини: Старац (89) ранио пет особа

Аутор:

АТВ
28.04.2026 11:56

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Старији мушкарац (89) ранио је више особа у одвојеним пуцњавама на двије локације у Атини, након чега је побјегао и за њим се трага, саопштили су локални медији.

Према доступним информацијама, нападач је прво ушао у зграду Јединственог фонда социјалног осигурања (ЕФКА) у области Керамикос, гдје је пуцао из сачмарице и ранио запосленог у ногу, пренијела је Прототема.

Повријеђени је пребачен у болницу.

Отишао таксијем, па опет запуцао

Након тога, осумњичени је таксијем отишао до Апелациони суд у Атини у области Лукареос, гдје је поново отворио ватру и ранио још четири особе, све жене, наведено је у извјештајима.

Хитне службе су брзо реаговале, а повријеђени су транспортовани на лијечење.

Пуцао без упозорења

Свједоци су рекли да је нападач извукао оружје и пуцао без упозорења, док поједини наводе да је претходно наредио једној од жртава да легне прије него што је пуцао.

Полиција је покренула опсежну потрагу за осумњиченим, који је и даље у бјекству. Према првим информацијама, ријеч је о особи са психолошким проблемима.

Званичне институције за сада нису објавиле додатне детаље о мотиву напада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пуцњава у Атини

Атина

Грчка

Пуцњава

Полиција

Коментари (0)
Large banner

