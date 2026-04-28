Фонд ПИО исплаћује пензије за 2.200 корисника у Аустрији

Аутор:

АТВ
28.04.2026 11:29

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Републике Српске исплаћује пензије за око 2.200 корисника у Аустрији, а од половине године требало би да успостави електронску размјену података са том земљом.

Рекао је то помоћник директора Фонда у сектору остваривања права из осигурања Радан Николић у Добоју, уочи Међународних савјетодавних дана носилаца осигурања у БиХ и Аустрији, да је овај скуп у служби грађана како би добили директне одговоре о начинима остваривања права, услова обрачуна, те нових дигиталних рјешења од представника аустријског Фонда.

Он је истакао да су аустријске колеге данас и сутра у Филијали Фонда ПИО у Добоју и позвао грађане да искористе ову савјетодавну прилику.

Николић је подсјетио да је крајем 2024. године са Аустријом потписан уговор о електронској размјени података, на чијој имплементацији се још ради.

"Постоје одређени проблеми код аустријског осигурања и `Дојче поста` који контролишу те податке и ми се надамо да ћемо половином ове године успјети да обезбиједимо електронску размјену чињенице смрти, а након тога и електронску размјену износа пензије", изјавио је Николић.

Представник аустријског Фонда Маркус Драјер оцијенио је сврсисходним организовање савјетодавних дана и навео да се интензивно ради на креирању програма за електронску размјену података са фондовима у Републици Српској и Федерацији БиХ.

Вршилац дужности руководиоца добојске филијале Фонда ПИО Ведрана Ивановић истакла је да за један дан заврше поступак издавања потврде о стажу у случајевима када се приложи сва документација.

Према њеним ријечима, Фонд ПИО Српске има 2.241 корисника у Аустрији, од тог броја 1.527 корисника сразмјерне пензије и 714 корисника старосне пензије.

Она је оцијенила да савјетодавни дани нису само формалност већ прилика да странке у поступку и сарадњи са стручњацима остваре сва своја права.

Истакнуто је да Фонд ПИО Републике Српске у просјеку за шест дана заврши поступак издавања рјешење о стажу, преноси Срна.

