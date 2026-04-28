Трикови за Први мај: Мали буџет, велики роштиљ

Аутор:

АТВ
28.04.2026 11:20

Фото: АТВ

Доласком Првог маја, многи грађани већ планирају традиционално дружење у природи уз роштиљ. Ипак, због раста цијена хране и пића, организација првомајског излета може представљати изазов за кућни буџет.

Добра вијест је да уз мало планирања и паметне организације, квалитетан роштиљ не мора бити скуп.

Један од кључних савјета је под‌јела трошкова међу друштвом. Умјесто да једна особа сноси све, најефикасније је да се унапријед договори ко доноси коју намирницу - месо, пиће, салате или опрему. Овакав приступ не само да смањује трошак по особи, већ и олакшава организацију.

Када је ријеч о избору хране, стручњаци савјетују да се комбинују скупље и јефтиније опције. Умјесто да се купује искључиво скупо месо, роштиљ се може обогатити кобасицама, пилећим крилцима или поврћем попут тиквица, паприка и кукуруза. Осим што су приступачнији, ови састојци уносе разноврсност у мени.

Куповина унапријед и праћење акција у трговинама такође може значајно смањити трошкове. Веће паковање меса често је повољније, а додатна уштеда постиже се ако се трошкови подијеле међу више особа. Такође, домаће маринаде припремљене од основних састојака попут уља, бијелог лука и зачина представљају јефтину, а укусну алтернативу готовим производима, преносе Независне новине.

Посебну пажњу треба обратити и на пиће. Умјесто куповине великог броја појединачних напитака, исплативије је узети већа паковања или припремити домаће напитке попут лимунаде или леденог чаја. Расхлађивање се може ријешити једноставно - кориштењем леда у преносивим кутијама или чак замрзнутим флашама воде.

Организатори подсјећају и на важност рационалног паковања - понијети само оно што је заиста потребно. Вишекратни прибор, столњаци и посуде могу се користити из године у годину, чиме се додатно штеди новац и смањује отпад.

На крају, оно што Први мај чини посебним није количина потрошеног новца, већ вријеме проведено с пријатељима и породицом.

Уз мало креативности и добре воље, буџетски роштиљ може бити једнако успјешан и укусан као и онај знатно скупљи.

