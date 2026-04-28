Logo
Large banner

У БиХ поново стиже минус: Прогноза до краја седмице

Аутор:

АТВ
28.04.2026 09:18

Коментари:

0
У БиХ поново стиже минус: Прогноза до краја седмице
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Данас се у Босни и Херцеговини прије подне прогнозира претежно сунчано вријеме. У другој половини дана уз умјерен развој облачности по Босни се очекују локални пљускови, уз могућност слабе грмљавине.

Вјетар слаб до умјерене јачине, у Босни источног и сјевероисточног смјера, а у Херцеговини јужног и југозападног смјера. Највиша дневна температура углавном између 18 и 24, на југу земље до 26 степени.

У сриједу, 29. априла, умјерено до претежно облачно вријеме. Од средине дана се очекују локални пљускови, а на сјеверу Босне и слаба киша. Вјетар слаб до умјерене јачине сјеверног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура већином између 4 и 10, на југу земље до 12, а највиша дневна температура углавном између 14 и 20, на југу земље до 25 степени.

У четвртак, 30. априла, умјерено до претежно облачно са слабом кишом или локалним пљуском прије подне. Током дана, без падавина и поступно разведравање. Вјетар је умјерене јачине сјеверног смјера. Јутарња температура већином између 3 и 8, на југу земље до 12, а највиша дневна температура углавном између 13 и 20 степени.

У петак, 1. маја, сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Јутарња температура већином између -1 и 6, на југу земље до 10, а највиша дневна температура углавном између 12 и 20 степена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Први мај

Вријеме за 1. мај

Временска прогноза

Вријеме

Прогноза први мај

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner