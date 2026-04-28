Никола Ћетковић за АТВ о повратку међу стативе: Живот ми је био угрожен, нисам мислио на фудбал

Истинску голготу прошао је голман ФК Борац Никола Ћетковић који се од тешке повреде кољена опорављао непуне три године да би коначно поново стао међу стативе.
Никада неће заборавити европску утакмицу против бечке Аустрије на Градском стадиону у Бањалуци када је дошло до несрећног случаја, а ни слутио није да ће га та повреда од терена одвојити толико дуго. Права драма одвијала се у Николином животу, а о томе је говорио за АТВ јутро.
"Највећи проблем је био предњи укрштени лигамент мада се показало на снимку да имам шест повреда у кољену. Лигамент је био потпуно покидан. Чекао сам дуго операцију, прву сам радио у Београду. Од старта сам осјећао да нешто није како треба. Током операције сваки убод сам осјетио, било је болно, али ми је доктор рекао да је то тако. Било је стресно, али након два сата у операционој сали, поставио сам се тако да почињем са опоравком и припремом за повратак на терен. Размишљао сам позитивно, али је постајало све горе. Десила ми се инфекција златни стафилокок коју сам грешком љекара покупио у операционој сали. Након свих пункција, доктор је рекао да то није ништа, а прописао ми је јаке антибиотике због којих сам седам дана био на инфузији јер нисам могао да дођем себи. Све вријеме доктор је говорио да је све уреду. Осјетио сам да моје тијело не функционише како треба. Отишао сам код доктора Нинковића у Нови Сад. Рекао ми је да хитно морам да урадим још једну операцију и да очистим кољено. Иначе, могао бих да добијем сепсу. То сам послао свом доктору у Београд који ме оперисао, а он је само блокирао мој број телефона. Остао сам у Новом Саду, урадио чишћење кољена које ми је спасило живот. Ту више није била прича о фудбалу, него о томе да ли ћу моћи да ходам", испричао је Ћетковић.
Ту није био крај, агонија је и даље трајала.
"Кренули смо даље и опоравак, али крај се није назирао. Никоме није било јасно. Годину дана касније урадио сам још једно чишћење, да би потом магнет показао да у кољену ништа не штима. Питање је да ли ту помаже реконструкција или вјештачко кољено. То је био моменат када сам посумњао да ли да наставим са фудбалским или одустанем. Тражио сам утјеху у молитви. Одлучио сам да одем на операцију у Словенију и од тада је све кренуло узлазном путањом. Нисам себе стресирао да морам да браним и да се вратим на терен него да нормално функционишем", поручио је Никола који има 24 године.
До краја сезоне браниће за бањалучки БСК на позајмици из Борца.
"Бранио сам на пет утакмица, осјећај је сјајан. Одушевљен сам радом у екипи. Имамо младу екипу, жељну доказивања, што сам и ја у овом тренутку. Све је како треба. Позитивни смо, млади момци показују потенцијал. Већина противничких играча не вјерује да сам поново на терену, многи су ме и заборавили што је нормално и не могу да осуђујем", рекао је Ћетковић.
