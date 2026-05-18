Србима у Сарајеву поново цртају мете: Је ли ово нова "Кристална ноћ"?

Срби су поново обиљежени. Овај пут црвеном бојом, графитима и поруком да нису добродошли. Ни вијек након ратних дешавања, овај град није ослобођен матрице која се зове мржња према Србима и свему што је српско, каже први човјек Источног Сарајева.
На први поглед – вандализам. Али, у граду у којем су раније нападани родитељи дјеце из Србије, претучен средњошколац из Новог Сада, а на мети често биле српске светиње и имовина, буди се старо питање и исти страх: колико је безбједно бити Србин у Сарајеву?
"Срби који живе тамо, а њих је премали број, или они који долазе због посла или било које друге потребе, осјећају се несигурно и осјећају потребу да се крију. Када кажем крију, заиста то мислим. Не пише ником на челу да си Србин, али сигурно да неким гестом можеш показати да то јеси. И ако то укажеш, сигурно је да можеш бити угрожен на неки начин", истакао је градоначелник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић.
Спорне радње окарактерисане су као кривично дјело изазивања националне, расне и вјерске мржње, порука је МУП-а Кантона Сарајево. За изјаву, међутим, нису били расположени јер, како кажу, нових информација о починиоцима немају.
"Полицијски службеници предузимају мјере и радње из своје надлежности на расвјетљавању свих околности овог кривичног дјела и идентификацији починилаца. По комплетирању оперативног материјала, исти ће бити достављен Кантоналном тужилаштву Кантона Сарајево (КТКС)", истакли су из ПУ МУП Кантона Сарајево.
Није ово инцидент, него системска политика која је прво протјерала Србе из историје града. Укинули су називе улица која су носила имена антифашиста, извршили национал-фашистичку идентификацију Сарајева и увели нацисте каже Џевад Галијашевић.
"Да, кроз радикалну исламизацију доведено је до тога да данас тамо живи више Арапа и Турака него Срба. Срби имају ту предодређену, плански одређену судбину да нестану и оду. Није циљ само надгласати их, него учинити их невидљивим и непостојећим. То је, дакле, политика града који се дичи својом мултикултуралношћу", објаснио је стручњак за борбу против тероризма Џевад Галијашевић.
Многи памте и пекару "Мања". Њене пословнице су представљале мету вандалских напада само зато што су власници Срби, због чега су на крају били приморани да их затворе. Пошто су протјерали готово све Србе, сада морају протјерати и све што је српско, став је Радована Ковачевића.
"Да ли је ово порука да су људи који раде у тим радњама угрожени? То су људи из Сарајева. То су ствари које су недопустиве. Зато позивамо институције у Сарајеву да реагују хитно и да пронађу људе који су одговорни за то, те да заштите безбједност тих компанија, радњи и запослених радника", казао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ово је нацистички потез који буди тешка сјећања сарајевских Срба. Да због имена и презимена могу имати проблема, доказ је и ранија радикална измјена назива сарајевских улица.
"Позоришту је промијењено име, имена тргова, осталих улица... Јасно нам је да у Сарајеву нису пожељни не само живи Срби, него ни они мртви", јасан је политиколог Филип Матић.
Неуобичајено брзо реаговала је Делегација Европске уније у БиХ, као и Мисија ОЕБС-а. Они су оштро осудили овај чин вандализма и поздравили чињеницу да се случај третира као сумња на злочин из мржње.
