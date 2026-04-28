Зечевић на кинеском отворио сајам у Кини, аплауз загрмио салом

Начелник Брода Милан Зечевић отворио је највећи сајам за електричне трицикле у Кини, а током обраћања похвалио је успјех кинеских иновација.
"Ова изложба је индустријски догађај који представља техничку размјену и пословну сарадњу. Она није само платформа за то, него и мост који повезује људе, јача контакте и сарадњу", рекао је Зечевић током свог обраћања.
У једном моменту, Зечевић се присутнима обратио на кинеском језику због чега се салом проломио громогласан аплауз.
