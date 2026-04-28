Гинкел о писму из Брисела: "То остављам Европској унији"

Коментари:0
Отправник послова у Амбасади Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини Џон Гинкел изјавио је да потписивање споразума о Јужној интерконекцији представља важан и позитиван корак за Босну и Херцеговину.
Нагласио је да овај пројекат не подразумијева само изградњу гасовода, већ отвара простор за нове енергетске, инвестицијске и пословне могућности. Према његовим ријечима, први ефекти могли би бити видљиви већ у наредним седмицама, мјесецима и годинама.
Гинкел је оцијенио да је амерички министар енергетике Крис Рајт био у праву када је говорио о значају потписаног споразума.
"Мислим да је секретар Рајт био апсолутно у праву. Ово постигнуће данас, потписивање споразума о Јужној интерконекцији, означава нови дан за Босну и Херцеговину. Означава нови дан за цијели регион", рекао је Гинкел.
Говорећи о брзој реализацији споразума, истакао је да је кључни фактор био то што су сви актери препознали важност тренутка и прилике.
"Мислим да је разлог зашто се ово догодило тако брзо тај што су сви препознали да је ријеч о изузетној прилици", казао је.
На питање новинара о Бриселу, Европској унији и писму које је, према наводима, упутио Луиђи Сорека, Гинкел није желио детаљније коментарисати ставове Европске уније.
"То ћу препустити другима да разговарају с Европском унијом о томе", рекао је.
Додао је да, према његовом разумијевању, Европска унија води разговоре са свим државама кандидатима о њиховим обавезама.
"Моје разумијевање је да Европска унија води одређене разговоре са свим својим државама кандидатима о њиховим обавезама. То препуштам Европској унији", казао је Гинкел.
Нагласио је да је ово прије свега тренутак да се говори о гасоводу и улози Сједињених Америчких Држава у том процесу.
"Ово је тренутак да се говори о гасоводу и о улози коју Сједињене Државе имају у томе", истакао је.
Република Српска
2 ч1
Савјети
2 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
19
49
19
38
19
33
19
32
19
25
Тренутно на програму