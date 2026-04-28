Влаховић преломио – играће за дупло мање новца

Српски нападач Душан Влаховић отворен је за продужетак сарадње са Јувентусом, упркос интересовању бројних европских клубова, преноси "La Gazzetta dello Sport".
Преговори између двије стране требало би да буду настављени у наредним недјељама, с обзиром на то да актуелни уговор српског репрезентативца истиче у јуну 2026. године.
Иза Влаховића је сезона обиљежена проблемима са повредама. Ван терена провео је чак четири мјесеца након операције у децембру 2025. Ипак, према наводима италијанских медија, све је ближи одлуци да остане у Торину и покуша да врати форму у познатом окружењу, гдје има добар однос са тренером и саиграчима.
Иако се Милан помиње као заинтересована дестинација, Влаховић наводно не жели да појача директног ривала у Серији А, како не би издао "Стару даму".
Са друге стране, Бајерн и даље прати ситуацију, али преговори са његовим окружењем за сада нису у поодмаклој фази. Баварски гигант могао би да понуди знатно већу плату, али Влаховић наводно више нагиње останку у Италији како би стабилизовао каријеру након турбулентне сезоне.
Према истом извору, Јувентус разматра понуду новог двогодишњег уговора уз плату између шест и седам милиона евра по сезони, укључујући бонусе. Подсетимо, Влаховић у посљедњој години актуелног уговора зарађује око 12 милиона евра са укљученим бонусима.
Одлука би могла да буде кључна за наставак његове каријере, али све указује на то да је Торино и даље најреалнија опција.
