Влаховић преломио – играће за дупло мање новца

28.04.2026 18:11

Душан Влаховић из Јувентуса у акцији током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, недјеља, 26. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

Српски нападач Душан Влаховић отворен је за продужетак сарадње са Јувентусом, упркос интересовању бројних европских клубова, преноси "La Gazzetta dello Sport".

Преговори између двије стране требало би да буду настављени у наредним недјељама, с обзиром на то да актуелни уговор српског репрезентативца истиче у јуну 2026. године.

Иза Влаховића је сезона обиљежена проблемима са повредама. Ван терена провео је чак четири мјесеца након операције у децембру 2025. Ипак, према наводима италијанских медија, све је ближи одлуци да остане у Торину и покуша да врати форму у познатом окружењу, гдје има добар однос са тренером и саиграчима.

хормушки мореуз

Свијет

Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"

Иако се Милан помиње као заинтересована дестинација, Влаховић наводно не жели да појача директног ривала у Серији А, како не би издао "Стару даму".

Са друге стране, Бајерн и даље прати ситуацију, али преговори са његовим окружењем за сада нису у поодмаклој фази. Баварски гигант могао би да понуди знатно већу плату, али Влаховић наводно више нагиње останку у Италији како би стабилизовао каријеру након турбулентне сезоне.

Челси Ћаби Алонсо

Фудбал

Бомба из Лондона: Ћаби Алонсо преузима Челзи?

Према истом извору, Јувентус разматра понуду новог двогодишњег уговора уз плату између шест и седам милиона евра по сезони, укључујући бонусе. Подсетимо, Влаховић у посљедњој години актуелног уговора зарађује око 12 милиона евра са укљученим бонусима.

Одлука би могла да буде кључна за наставак његове каријере, али све указује на то да је Торино и даље најреалнија опција.

Прочитајте више

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Тенис

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

3 ч

0
Прекинули Душан Влаховић и Вања Богдановић: Није хтио да се жени?

Сцена

Прекинули Душан Влаховић и Вања Богдановић: Није хтио да се жени?

1 мј

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

1 мј

0
Душан Влаховић на корак од потписа

Фудбал

Душан Влаховић на корак од потписа

1 мј

0

Више из рубрике

Бомба из Лондона: Ћаби Алонсо преузима Челзи?

Фудбал

Бомба из Лондона: Ћаби Алонсо преузима Челзи?

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбал завијен у црно: Бивши фудбалер и тренер умро у 37. години живота

7 ч

0
Никола Ћетковић, голман ФК Борац

Фудбал

Никола Ћетковић за АТВ о повратку међу стативе: Живот ми је био угрожен, нисам мислио на фудбал

7 ч

0
ФИФА уводи ново правило

Фудбал

ФИФА уводи ново правило

8 ч

0

