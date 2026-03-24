Душан Влаховић на корак од потписа

24.03.2026
13:48
Српски репрезентативац и нападач Јувентуса, Душан Влаховић, близу је потписивања новог уговора са торинским великаном, чиме је стављена тачка на вишемјесечне спекулације о његовом одласку из клуба, преноси познати италијански инсајдер Николо Скира.
Иако су челници „Старе даме“ првобитно планирали да не продужују сарадњу са 26-годишњим нападачем због незадовољства његовим учинком, ситуација се драстично промијенила. Преокрет се догодио након доласка Лућана Спалетија на клупу Јувентуса, под чијим је вођством Влаховић поново уверен да је Торино право мјесто за наставак његове каријере.
Након састанка двије стране, постигнут је начелни договор, а Јувентус сада српског фудбалера види као кључни стуб тима у краткорочној будућности. Овим потезом Јувентус је одбио налете европских ривала, с обзиром на то да су за Влаховићеве услуге били заинтересовани Барселона и Интер, али искључиво под условом да играч постане слободан агент.
Влаховић је у редове Јувентуса стигао у јануару 2022. године из Фиорентине за рекордних 85 милиона евра. Током четири године у клубу, одиграо је 163 утакмице, постигао 64 гола и уписао 16 асистенција.
Текућа сезона била је пуна изазова за српског центарфора. Забиљежио је тек 14 наступа, након што је на почетку сезоне пао у други план доласком Џонатана Дејвида и Луиса Опенде. Ипак, пошто се поменути двојац није доказао, Влаховићу се отворио простор, који је накратко затворила тешка повреда. Због повреде је био ван терена од почетка децембра до марта, а повратак је забележио прошлог викенда у мечу против Удинезеа, када је одиграо посљедњих 15 минута.

