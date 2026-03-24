У Денверу забринути због Николе Јокића

24.03.2026
Велика потрошња Николе Јокића брине екипу Денвер Нагетса пред старт плеј-офа.
Српски центар се успјешно опоравио од повреде коју је доживио у децембру мјесецу, али сада поново игра на високом нивоу.
Јокић је и ове сезоне главни играч Денвера, јер у просјеку има трипл-дабл, али због доста пропуштених утакмица ове сезоне тешко да ће бити у конкуренцији за звање МВП сезоне.
Пред Нагетсима су одлучујуће борбе за пласман за плеј-оф, а све у тиму из Колорада брине велика потрошња Николе Јокића, ријечи су Марка Спирса у емисији "NBA today".
“Заправо чујем да су Нагетси помало забринути начином на који га бране у посљедње вријеме. Тимови га чувају већ на 5-6 метара од коша, наслањају се на његове ноге, играју испред, стављају руке око њега. Ипак, он и даље проналази начин да доминира", рекао је Спирс.
Нема ко се није повриједио у екипи Денвера ове сезоне, сем Николе Јокића, ван терена су у једном периоду били и Ерон Гордон, Кристијан Браун, Кем Џонсом, Пејтон Вотсон и Јонас Валанчунас.
Нагетси се тренутно налазе у жестокој борби за плеј-оф, јер су тимови од трећег до шестог мјеста на западној конференцији у доста близу када се ради о броју побједа.
Док у борби за трофеј очекује их велика борба, а све плаши потрошња Николе Јокића, као и физичка спремност осталих играча, пише б92.
