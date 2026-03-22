Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!

Аутор:АТВ
22.03.2026
22:24
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде савладали су екипу Партизана резултатом 100:96 у дербију АБА лиге.
Утакмица, у којој су црвено-бијели играли пред својом публиком, била је неизвјесна од самог старта.
Обје екипе су се смјењивале у вођству, а сам побједник је одлучен у посљедњој дионици.
Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Џоел Боломбој са 16 поена и 10 скокова, док је Џеред Батлер додао 15 поена.
У тиму Партизана најбољи су били Бруно Фернандо и Шејк Милтон, који су постигли по 15 поена.
Кошаркаши Партизана ће у наредном колу Топ 8 фазе АБА лиге дочекати Босну, док ће Црвена звезда у Београду играти са Дубаијем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
