Звезда савладала Партизан: "Пукла стотка" у Арени!

Аутор:

АТВ

22.03.2026

22:24

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / ANA PAUNKOVIĆ

Кошаркаши Црвене звезде савладали су екипу Партизана резултатом 100:96 у дербију АБА лиге.

Утакмица, у којој су црвено-бијели играли пред својом публиком, била је неизвјесна од самог старта.

Обје екипе су се смјењивале у вођству, а сам побједник је одлучен у посљедњој дионици.

Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Џоел Боломбој са 16 поена и 10 скокова, док је Џеред Батлер додао 15 поена.

У тиму Партизана најбољи су били Бруно Фернандо и Шејк Милтон, који су постигли по 15 поена.

Кошаркаши Партизана ће у наредном колу Топ 8 фазе АБА лиге дочекати Босну, док ће Црвена звезда у Београду играти са Дубаијем.

Више из рубрике

Стефановић: Вратили смо се из одбране, види се нови борбени дух!

Кошарка

4 ч

0
Додик након побједе Игокее: Вријеме је за кошарку

Кошарка

4 ч

0
КК Игокеа

Кошарка

Игокеа послије велике борбе срушила Цедевита Олимпију

5 ч

0
Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом

Кошарка

8 ч

0
Протест превозника: Припадници МУП-а Српске неће дозволити блокаде у саобраћају

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза

Прелиминарни резултати: Он је нови градоначелник Париза

