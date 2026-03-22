Игокеа послије велике борбе срушила Цедевита Олимпију

АТВ

22.03.2026

19:20

Кошаркаши Игокее савладали су Цедевита Олимпију у Лакташима у 4. колу друге фазе АБА лиге резултатом 81:77.

Игокеа је прекинула серију лоших резултата, и пред домаћом публиком је савладала екипу која је играча четвртфинале Еврокупа ове сезоне.

Цедевита Олимпија је имала предност током већег дијела утакмице, али се Игокеа није предавала, показала је карактер и након преокрета дошла до важне побједе.Сјајан је био Нејт Пјер Луис, чији је допринос на обје стране терена, вјероватно био и кључан за тријумф.

Игокеу је предводио Страхиња Гавриловић са 25 поена и 8 скокова, док је Пјер Луис додао 15 поена.

Гибсон је био најефикаснији са 16 поена у екипи из Љубљане.

У наредном колу Игокеа ће поново играти пред својим навијачима против Будућности, док Цедевита Олимпија очекује дуел са екипом Клужа.

