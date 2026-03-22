"Крстио сам се – Муринен ни не гледа терен, игра игрице"

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:36
Коментари:0
Драган Тодорић, некадашњи кошаркаш и предсједник Партизана, није могао да сакрије чуђење и незадовољство Миком Муриненом (19).
Финац није оправдао очекивања у првој сезони у европској кошарци. Напротив, имао је тек епизодну улогу међу црно-бијелима ове сезоне.
Тодорић, који је био на челу клуба када су уписали посљедњу побједу у на гостовањима у абалигашком дербију, је говорио о младом кошаркашу пред нови окршај наша два највећа клуба.
"Не знам шта му је обећавано прије доласка, али сам у најмању руку био зачуђен кад сам прочитао његову прву изјаву да долази како би му Партизан био одскочна даска за колеџ. Партизан пролазна станица са колеџ?! Да ли можете да замислите неког младог играча да слично изјави у неком другом великом европском клубу?", упитао се Тодорић у разговору за "Меридиан Спорт".
Утисак му није поправљен током утакмица којим је присуствовао, а на којима је сједе у непосредној близини Финца...
"Стицајем околности, тај дечко је сједио поред мене за вријеме утакмица. Неколико пута сам се крстио кад бих примијетио да он уопште и не гледа терен. Нон-стоп је био на телефону, играо игрице... Стварно не знам ко је ту погрешио. Кад је видио његов приступ, Пењароја га је одмах склонио ", закључио је Тодорић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму