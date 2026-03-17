Партизан након преокрета савладао Дубаи

17.03.2026
22:30
Коментари:0
Кошаркаши "Партизана" вечерас су у Београду савладали екипу "Дубаија" 88:74 у заосталом мечу 30. кола Евролиге.
Водио је "Дубаи" и 16 поена у другој четвртини, али се на одмор отишло са девет поена предности за госте.
Меч је одлучила трећа дионица којом је "Партизан" преокренуо утакмицу добивши је 25:10.
Црно-бијели су били бољи и у четвртој дионици славивши 25:17.
Најефикаснији у тиму "Партизана" били су Карлик Џонс са 21 поеном и Исак Бонга са 14 кошева.
"Партизан" сада има 11 побједа и 20 пораза, а "Дубаи" 16 побједа и 15 пораза.
Сљедећу утакмицу црно-бијели гостују у Паризу.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
49
22
39
22
38
Тренутно на програму