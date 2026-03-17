Партизан након преокрета савладао Дубаи

17.03.2026

Кошаркаши "Партизана" вечерас су у Београду савладали екипу "Дубаија" 88:74 у заосталом мечу 30. кола Евролиге.

Водио је "Дубаи" и 16 поена у другој четвртини, али се на одмор отишло са девет поена предности за госте.

Меч је одлучила трећа дионица којом је "Партизан" преокренуо утакмицу добивши је 25:10.

Црно-бијели су били бољи и у четвртој дионици славивши 25:17.

Најефикаснији у тиму "Партизана" били су Карлик Џонс са 21 поеном и Исак Бонга са 14 кошева.

"Партизан" сада има 11 побједа и 20 пораза, а "Дубаи" 16 побједа и 15 пораза.

Сљедећу утакмицу црно-бијели гостују у Паризу.

Евролига

КК Партизан

Више из рубрике

Лука Дончић

Кошарка

Лука Дончић најбољи играч западне конференције протекле седмице

1 д

0
Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

Кошарка

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

1 д

0
М:тел Евролига

Кошарка

Евролига стиже на м:тел – ускоро гледајте најбољу европску кошарку

1 д

1
Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

Кошарка

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

22

56

"Изгледа као да има двадесетак година": Славна глумица привукла највећу пажњу

22

49

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

22

39

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

22

38

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

