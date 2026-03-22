Катастрофа Партизана, црно-бијели изгубили незапамћеном разликом

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:56
Коментари:0
Млади кошаркаши Партизана доживјели су праву катастрофу у утакмици за 3. мјесто на АНГТ турниру Евролиге "Марко Ивковић" у београдској дворани "Александар Николић", пошто су поражени од тима "Next Gen Belgrade" са чак 48 поена разлике - 93:45.
Резултат говори апсолутно о свему. Партизан је успио да убаци само 25 поена у првом полувремену и свега 20 поена у другом, када је тим Next Gen успио да се додатно разигра и да у поменутих 20 минута буде бољи збирним резултатом 53:20.
Заиста је слабо дјеловао Партизан, а кошаркаши су збирно успјели да сакупе индекс 15. Притом, чак петорица кошаркаша била су у минусу по учинку на овом мечу. Само се истакао Лукас Никола Бојовић са 15 поена, три скока, три украдене лопте и два скока.
Партизан је на овом мечу иначе имао чак 29 изгубљених лопти, док је екипа коју са клупу води Догуш Балбај на другој страни стигла до 52 скока, што је додатно допринело овом катастрофалном резултату.
Најефикаснији у тиму Next Gen био је Бруно Солано са 20 поена, док је Кларк Ритхаузер додао један мање.
Црно-бијели тако ово такмичење завршавају на четвртом мјесту, Неxт Ген тим из Београда је трећи. У претходним мечевима за разигравање, Макаби је побиједио Хапоел (70:64) у сусрету за седмо мјесто, Ефес је савладао ФМП (94:87) за окршај за пето мјесто.
Финале играју екипе Црвене звезде и француског ИНСЕП-а.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму