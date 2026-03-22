Стефановић: Вратили смо се из одбране, види се нови борбени дух!

Аутор:

АТВ

22.03.2026

20:11

Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее савладали су Цедевита Олимпију у Лакташима у 4. колу друге фазе АБА лиге резултатом 81:77.

Игокеа је прекинула серију лоших резултата, и пред домаћом публиком је савладала екипу која је играча четвртфинале Еврокупа ове сезоне.

"Јако напорна недјеља, послије пораза од Босне, ми смо у ритму утакмица да медији нису ни стигли да извјесте да смо били у Русији и изгубили. Вратили смо се након јако напорног пута, момци су одлично тренирали, мислим да се види нови борбени дух, па шта буде, бићемо задовољни. Данас смо поново били стегнути, пуно промашених слободних бацања и шутева. Из одбране смо се вратили и потпуно заслужено побиједили једну изванредну екипу која је била на лопту да игра полуфинале Еврокупа. Морамо знати са ким играмо у другој фази", каже тренер Игокее Ненад Стефановић.

Одбранили смо домаћи терен и морамо да наставимо у истом ритму, каже кошаркаш Игокее Војин Илић.

"Знали смо да ће бити тешка утакмица. Покушали смо да одиграмо чврсту утакмицу и да смо одбранили домаћи терен и морам да наставимо у истом ритму. Тежак период је иза нас, али се дижемо као екипа и тренингом напредујемо све више и надам се даће побједе долазити", каже Илић.

У наредном колу Игокеа ће поново играти пред својим навијачима против Будућности

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

