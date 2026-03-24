Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

24.03.2026
Страшна повреда кошаркаша Голден Стејта Мозеса Мудија (23) у НБА лиги. На утакмици против Даласа је доживио повреду због које је извјесно завршио сезону и можда ће морати и на операцију. Све се догодило без икаквог контакта што додатно забрињава. У моменту када је кренуо да закуца.
Муди је украо лопту у посљедњем минуту продужетка, кренуо је сам на кош и само се чекало да заврши акцију. Хтио је да закуца, скочио је и онда је само пао као "покошен". На снимцима се види да му је кољено "пропало" и да је дошло до озбиљне повреде лигамената.
Draymond hugged Moses Moody as he was stretchered off the court after his injury 🫂😕— Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026
Све је одмах стало, лекари су утрчали на терен и нажалост на носилима је морао да буде изнијет. То је само потврда колико је ситуација озбиљна. Очекују се додатни прегледи, снимци и све што је потребно како би се установило тачно шта је у питању. Тешка повреда у тренутку када је меч био мање-више решен. Међу првима му је пришао Дрејмонд Грин и загрлио га док је био на колицима/носилима.
Тежак ударац за бека Вориорса и човјека који је добио још већу минутажу од када се повриједио Стеф Кари. Вориорси ће се за плеј-оф НБА лиге борити преко плеј-ин турнира, само је питање са које позиције. Тренутно су 10. са скором 34-38, испред су Портланд (36-37) и Клиперси (36-36), док седму позицију држи Финикс (40-32). Да вас упозоримо на вријеме, снимак повреде је узнемирујућ...
