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Француска биљежи раст употребе кокаина, што све више оптерећује национални здравствени систем, а број интервенција хитних служби због конзумирања ове дроге порастао је за 26 одсто у 2025. години, показују најновији званични подаци, преноси данас БФМ ТВ.
Како је у извјештају навео Национални завод за јавно здравље, у прошлој години регистровано је више од 6.500 обраћања хитним здравственим службама због посљедица уживања кокаина.
Истовремено, забиљежено је 2.096 случајева хоспитализације повезаних са коришћењем ове дроге.
Како се наводи, то значи да се у просјеку биљежи 125 посјета хитним службама седмично.
Између 2012. и 2022. године, овај тренд био је у сталном порасту, осим периода стабилизације 2019. године, а повећање је било још израженије 2023. године, показују званични подаци.
Кокаин, друга најраширенија илегална супстанца у свијету послије канабиса, заједно са МДМА/екстазијем, представља дрогу чија је употреба у Француској значајно порасла у посљедњих десет година, наводи француска телевизија.
Како се указује, када је ријеч о посљедицама које овај тренд има по службе хитне помоћи, постоје и изражене регионалне разлике, при чему је проценат таквих интервенција веома висок у Бретањи, Прованси, региону Азурне обале и Француској Гвајани.
Од укупно 39.383 интервенције хитних служби повезане са кокаином у периоду између 2012. и 2025. године, 73 одсто забиљежено је код мушкараца, а њихова просјечна старост била је 32 године.
У 2025. години поновни пораст погодио је све старосне групе код оба пола, осим оних старијих од 60 година.
Поред зависности, употреба кокаина може да има акутне медицинске посљедице, првенствено кардиоваскуларне и психијатријске, подсјетио је француски Национални завод за јавно здравље.
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