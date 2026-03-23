Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

23.03.2026
Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на домаћем паркету екипу Портланд трејлблејзерса са 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге. Никола Јокић меч је завршио са новим трипл-даблом са 22 поена, 14 скокова и 14 асистенција.
Нагетси су коначно одиграли утакмицу какву навијачи желе да гледају, а тријумф против неугодног Портланда који подиже форму велики је корак за долазак међу топ четири позиције на табели.
Денвер је од почетка до краја контролисао утакмицу и забиљежио сигурну побједу, а кључну улогу очекивано имао је Никола Јокић, који је остварио трипл-дабл учинак са 22 поена, 14 скокова и 14 асистенција.
Свијет
Драма у Њујорку: Судар авиона и возила на писти, затворен аеродром
Нагетси су током овог сусрета имали и великих 20 поена предности.
Утакмица је почела у високом ритму, уз велики број поена на обје стране, па су оба тима већ у првој четвртини постигла по више од 40.
Ипак, како је меч одмицао, темпо је опао, а Денвер је постепено преузимао контролу. На полувремену је имао шест поена предности.
У наставку је домаћи тим појачао одбрану и повећао разлику на двоцифрену, да би у једном тренутку стигао и до +20. Портланд није успио да се врати у меч, иако је на старту дјеловао равноправно.
Најефикаснији у екипи Портланда био је Дени Авдија са 23 поена и 14 асистенција. Донован Клинген је забиљежио дабл-дабл учинак са 18 поена и 13 скокова, док су Роберт Вилијамс и Тумани Камара постигли по 16 поена. Скут Хендерсон додао је 13.
Код Денвера, поред Јокића, истакли су се Џамал Мари са 22 поена и Камерон Џонсон са 19.
Кристијан Браун постигао је 15 поена, Пејтон Вотсон 14, Брус Браун 13, а Арон Гордон 12 поена.
Овим поразом Портланд је пао са осмог на девето место на табели, али до краја сезоне има још десет утакмица да поправи пласман.
