Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

23.03.2026

07:18

Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на домаћем паркету екипу Портланд трејлблејзерса са 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге. Никола Јокић меч је завршио са новим трипл-даблом са 22 поена, 14 скокова и 14 асистенција.

Нагетси су коначно одиграли утакмицу какву навијачи желе да гледају, а тријумф против неугодног Портланда који подиже форму велики је корак за долазак међу топ четири позиције на табели.

Денвер је од почетка до краја контролисао утакмицу и забиљежио сигурну побједу, а кључну улогу очекивано имао је Никола Јокић, који је остварио трипл-дабл учинак са 22 поена, 14 скокова и 14 асистенција.

Аеродром Њујорк писта

Свијет

Драма у Њујорку: Судар авиона и возила на писти, затворен аеродром

Нагетси су током овог сусрета имали и великих 20 поена предности.

Утакмица је почела у високом ритму, уз велики број поена на обје стране, па су оба тима већ у првој четвртини постигла по више од 40.

Ипак, како је меч одмицао, темпо је опао, а Денвер је постепено преузимао контролу. На полувремену је имао шест поена предности.

У наставку је домаћи тим појачао одбрану и повећао разлику на двоцифрену, да би у једном тренутку стигао и до +20. Портланд није успио да се врати у меч, иако је на старту дјеловао равноправно.

Најефикаснији у екипи Портланда био је Дени Авдија са 23 поена и 14 асистенција. Донован Клинген је забиљежио дабл-дабл учинак са 18 поена и 13 скокова, док су Роберт Вилијамс и Тумани Камара постигли по 16 поена. Скут Хендерсон додао је 13.

Код Денвера, поред Јокића, истакли су се Џамал Мари са 22 поена и Камерон Џонсон са 19.

Кристијан Браун постигао је 15 поена, Пејтон Вотсон 14, Брус Браун 13, а Арон Гордон 12 поена.

Овим поразом Портланд је пао са осмог на девето место на табели, али до краја сезоне има још десет утакмица да поправи пласман.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

