Мемфис сломио Денвер: Јокић бриљирао у поразу

Аутор:АТВ
19.03.2026
08:25
Кошаркаши Денвера поражени су од Мемфиса 125:118 у мечу најјаче лиге протекле ноћи.
Један од најбољих појединаца сусрета био је Никола Јокић, који је поново био врло близу трипл-дабла. Српски репрезентативац уписао је 29 поена, 14 скокова и девет асистенција, уз веома добар шутерски учинак током 39 минута проведених на паркету.
У екипи Денвера истакао се и Крис Браун са 26 поена, док је Кемерон Џонсон додао 20. Џамал Мареј је имао запажен учинак са 19 поена и чак 12 асистенција, чиме је дао велики допринос у организацији игре свог тима.
На другој страни, Мемфис је до побједе предводио Тај Џером, који је био надомак трипл-дабла са 21 поеном, девет скокова и девет асистенција. Важну улогу имали су и Оливије-Максенс Проспер са 19 поена, као и Џи Џи Џексон који је додао 16.
Ток утакмице био је прилично изједначен у првом полувремену, гдје су се екипе често смјењивале у водству. Ипак, у наставку сусрета Мемфис је заиграо чвршће и ефикасније, што им је омогућило да преузму контролу и на крају прекину низ од осам узастопних пораза.
Када је ријеч о стању на табели, Денвер тренутно заузима шесту позицију у Западној конференцији са учинком 42-28, а у наредном колу играће против Торонта. Мемфис се налази на 11. мјесту са скором 24-44 и у сљедећем мечу очекује их дуел против Бостона.
